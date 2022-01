Filtración confirmaría a Tobey Maguire en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’; una foto daría algunas pistas sobre la presencia del primer Spider-Man del cine contemporáneo.

Dicha foto habría sido subida por Mariana Torres, actriz de doblaje en portugués de Wanda en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, quien está al lado de Manolo Rey, voz oficial de Tobey Maguire en dicho idioma.

No sólo eso, la publicación trae el mensaje “Se vienen cosas buenas”; lo cual para muchos es una pista de la llegada de Tobey Maguire a ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Filtración Tobey Maguire en Doctor Strange in the Multiverse of Madness (@SpideyUpdate)

TobeyMaguire pudo haber sido confirmado para Doctor Strange In The Multiverse Of Madness : Mariana Torres, quien es la voz de Wanda en portugués, recientemente subió una historia de IG con Manolo Rey, quien es la voz de Tobey Maguire SpiderMan en portugués con el título “Se vienen cosas buenas”. SpideyUpdate.

Si bien una foto del actor de doblaje en portugués de Tobey Maguire podría no decir mucho, Marvel ya ha sufrido de filtraciones de este tipo anteriormente, mismas que resultaron ciertas.

Basta recordar que el actor de doblaje español de Evan Peters adelantó la aparición de Quicksilver en ‘WandaVision’; podría ser el mismo caso con Tobey Maguire en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

De momento sólo se sabe que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tendrá a Wanda y América Chavez, al lado del Hechicero Supremo; aunque todos esperan que Tobey Maguire aparezca en un cameo.

La aparición de Tobey Maguire en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se rumora desde hace meses

Tobey Maguire en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ no es algo nuevo, el rumor viene calentando las redes sociales desde hace ya varios meses.

De hecho, se comenzó a hablar de Tobey Maguire en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ casi al mismo tiempo de las filtraciones alrededor de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Varios fans e insiders incluso aseguraron que era más factible ver a Tobey Maguire en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ que en la película de Spider-Man.

Tobey Maguire (Sony)

En ese momento, el rumor mencionaba que Strange abriría un portal al universo del Spider-Man de Tobey Maguire, donde conocería a esa versión de Peter Parker.

Todas las versiones concuerdan que la participación de Tobey Maguire en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se limitaría a un breve cameo.

Habrá que ver si los rumores y filtraciones se cumplen; aunque luego de lo sucedido con ‘Spider-Man: No Way Home’, las posibilidades serían bastante altas.

Con información de Twitter.