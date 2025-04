Aunque era la gran favorita de muchos, Demi Moore -de 62 años de edad- no se pudo llevar la categoría a Mejor Actriz en los Premios Oscar 2025.

Si bien en un primero momento se reportó que Demi Moore estaba “destrozada” por perder en los Premios Oscar 2025, la realidad es diferente.

En una entrevista reciente para Time, Demi Moore mencionó que ya sabía que no iba a ganar a Mejor Actriz en los Premios Oscar 2025.

Fue durante la misma ceremonia que le llegó una corazonada a Demi Moore, pues le comentó a su representante que Mikey Madison ganaría Mejor Actriz en los Premios Oscar 2025.

La actriz de La Sustancia acertó, pues fue Mikey Madison la que se llevó la estatuilla de Mejor Actriz a su casa en los Premios Oscar 2025.

Junto a Demi Moore, la actriz de Anora era otra de las candidatas fuertes, la cual ganó impulso durante la recta final previo a la entrega de galardones.

Mientras muchos se sorprendieron de que no le dieran el premio a Demi Moore, ella simplemente lo aceptó, pues algo le indicó que no era su momento.

En la misma entrevista a Time, Demi Moore mencionó que estuvo tranquila tras no ganar Mejor Actriz en los Premios Oscar 2025.

Demi Moore menciona que estaba “centrada y tranquila” mientras Mikey Madison ganaba Mejor Actriz en los Premios Oscar 2025.

Jamás se sintió destrozada ni nada por el estilo , a pesar de los reportes que salieron tras la ceremonia que indicaban todo lo contrario.

Asimismo, señala que sigue confiando en lo que tenga que pasar; es decir, acepta si le dan o no el ansiado premio que muchos creen que merece por su carrera.

Por lo pronto, Demi Moore se encuentra grabando la segunda temporada de Landman para Paramount+, mientras prepara su nueva película, I Love Boosters.

“No sé por qué lo supe, pero lo supe. Estaba centrada y tranquila. No me sentí destrozada. No sentí ninguna de esas cosas. Solo confié, y sigo confiando, en lo que tenga que suceder.”

Demi Moore