El festival de Cannes 2022 ha liberado el primer tráiler de ‘Moonage Daydream’, el documental sobre la vida del mítico cantante británico David Bowie.

Buenas noticias para los fanáticos del también llamado “Duque Blanco” el cantante David Bowie quienes ya pueden ver el primer tráiler del documental ‘Moonage Daydream’.

Proyecto que recoge archivos personales e imágenes inéditas de las actuaciones de David Bowie y el cual está dirigido por el director documentalista Brett Morgen.

Asimismo, el documental ‘Moonage Daydream’ que habla de David Bowie es el primer trabajo con autorización de los herederos del artista británico.

David Bowie: Documental ‘Moonage Daydream’ estrena su tráiler (Neon)

¿Cómo será ‘Moonage Daydream’, el documental de David Bowie?

‘Moonage Daydream’, el documental de David Bowie es un repaso por la vida personal y la carrera del “Duque Blanco”.

En donde podremos ver imágenes nunca antes vistas del ícono musical inglés, luego de que Brett Morgen encontrará varias películas inéditas de 35 y 16 mm.

Además, el documental ‘Moonage Daydream’ está narrado nada más ni menos que por el propio David Bowie, quien murió el 10 de enero de 2016.

El título del documental “Moonage Daydream” recoge su nombre de una de las canciones más populares de David Bowie, parte del disco ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars’ de 1971.

Disco que además de ser emblemático en la carrera de David Bowie, también sirvió como presentación de su personaje Ziggy Stardust, una estrella de rock alienígena bisexual que actúa como un mensajero de seres extraterrestres.

Asimismo, en “Moonage Daydream” también desarrolla las otras áreas artísticas en donde David Bowie destacó como en:

Danza

Pintura

Escultura

Guionismo

Teatro

Cine

Por su parte, el director Brett Morgen precisó que tardó alrededor de dos años en revisar todo el material “Moonage Daydream”.

En donde se propuso crear una experiencia fílmica única porque, de acuerdo a sus palabras: “ a Bowie no se le puede definir, sólo se le puede vivir como una experiencia”.

‘Moonage Daydream’ será un documental totalmente con la música de David Bowie

Otra de los detalles esenciales para el documental de David Bowie será que ‘Moonage Daydream’ vendrá impregnado de la música del cantante británico

Según señaló un representante de BMG, el documental contiene clásicos del catálogo musical de David Bowie como:

“Changes”

“Starman”

“Ziggy Stardust”

“The Jean Genie”

“All The Young Dudes”

“Life on Mars”

“Rebel Rebel”

“Fama”

“Young Americans”

“Golden Years”

David Bowie: Documental ‘Moonage Daydream’ estrena su tráiler (Especial)

¿'Moonage Daydream’, el documental de David Bowie se estrenará en México?

Pese a que el estreno mundial de ‘Moonage Daydream’, el documental de David Bowie se prevé en cines en septiembre de 2022, aún se desconoce si llegará a las salas de México.

Asimismo, se sabe y que ya es un hecho es que el documental ‘Moonage Daydream’ llegará al catálogo de HBO Max en 2023, pero sin fecha confirmada aún.