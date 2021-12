Con memes, usuarios piden no subir spoilers de ‘Spider-Man: No Way Home’ a redes sociales tras su estreno en cines este 15 de diciembre.

La llegada de lo que para muchos es la película del año, ‘Spider-Man: No Way Home’ a cines, ha provocado toda una campaña de redes sociales para evitar los spoilers.

Incluso, hasta el mismo elenco de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha pedido a los fans y usuarios de redes sociales no subir spoilers.

Sin embargo, desde el pasado 14 de diciembre, se han reportado que ya hay varios spoilers y filtraciones de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Piden no subir spoilers de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Piden no subir spoilers de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Piden no subir spoilers de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Piden no subir spoilers de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Piden no subir spoilers de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Piden no subir spoilers de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Con memes piden no spoilear ‘Spider-Man: No Way Home’

El estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha provocado furor en todo el mundo, especialmente para aquellos que han seguido al Universo Cinematográfico de Marvel ( UCM ) desde sus inicios e incluso antes.

Es por eso que los usuarios y fanáticos de Spider-Man han pedido con memes, no subir spoilers a redes sociales.

Pues una de las más grandes preguntas y especulaciones de los fans es si Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecerán en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Además, luego de que se dijera que ‘Spider-Man: No Way Home’ es una de las mejores -sino es que la mejor- película de Marvel, las expectativas están por los cielos.

Es por eso que el hashtag # NoSpoilers se ha convertido en tendencia e, incluso pretenden llenar los timelines de Twitter con memes, esperando no tener que encontrarse un spoiler de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Piden no subir spoilers de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Piden no subir spoilers de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Piden no subir spoilers de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Piden no subir spoilers de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Piden no subir spoilers de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Piden no subir spoilers de 'Spider-Man: No Way Home' (Especial)

Usuarios han desinstalado sus redes sociales para evitar spoilers de ‘Spider-Man: No Way Home’

Desde que se reportaron las funciones de prensa y la premiere de ‘Spider-Man: No Way Home’ el pasado 14 de diciembre, hay quienes aseguran ya hay spoilers de la película, por lo que han preferido desinstalar las redes sociales.

Y ahora que ha sido el estreno en varias partes del mundo, como México y Argentina, las redes sociales se han llenado de spoilers y filtraciones pese al pedido de usuarios e incluso del mismo cast de ‘Spider-Man: No Way Home’.

De momento, el furor de ‘Spider-Man: No Way Home’ y los spoilers, se han juntado con el estreno del quinto capítulo de ‘ Hawkeye ’ tras la salida de uno de los villanos más esperados.