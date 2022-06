La nueva producción de Disney+ y Marvel, ‘I Am Groot’, ha revelado su nuevo póster y, junto con él, la fecha de estreno para la plataforma.

La nueva producción de ‘I Am Groot’ ha revelado su primer póster y fecha de estreno para Disney+, la cual ofrecerá una nueva historia del pequeño personaje de ‘ Guardianes de la Galaxia’.

Aunque muchos de los fans de Groot estaban esperando una serie en solitario del personaje que se robó los corazones de muchos desde la primera entrega de ‘Guardianes de la Galaxia Vol.1′, los planes de Marvel Studios son otros.

Pues se reporta que ‘I Am Groot’ serán una serie de cortometrajes en donde, por supuesto, el protagonista será el pequeño Groot.

Es decir que esta serie de cortometrajes en ‘I Am Groot’, presentarán aventuras del pequeño personaje que no necesariamente tendrán una continuidad.

‘I Am Groot’ llega a Disney+ en agosto

A través de las redes sociales oficiales de Marvel Studios y Disney+, se ha revelado el primer póster de ‘I Am Groot’.

Pero además, este primer póster ha revelado también la fecha de estreno de ‘I Am Groot’ en Disney+.

De acuerdo a este póster, ‘I Am Groot’ llegará a la plataforma de streaming de Disney+ hasta el próximo 10 de agosto.

Es decir que en unos dos meses aproximadamente, la producción de ‘I Am Groot’ estará disponible para todos aquellos que cuenten con Disney+.

No obstante, no se han dado más detalles de lo que podrá ofrecer ‘I Am Groot’ al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Es decir que no se ha revelado si será una “serie obligatoria” como lo fue en su momento ‘ WandaVIsion ’ para entender ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ y el futuro del UCM.

Nuevo póster de 'I Am Groot' (@disneyplus / Twitter )

‘I Am Groot’ podrá tener participaciones de los ‘Guardianes de la Galaxia’

Sin embargo, se ha revelado que habrá participaciones especiales en ‘I Am Groot’ de los personajes de ‘Guardianes de la Galaxia’ como Drax.

Aunque cabe recordar que Dave Bautista dará fin a su participación en Marvel con ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3′ y en la serie animada de ‘What If…?’ tampoco prestó su voz para el personaje.

Habrá que esperar hasta el próximo 10 de agosto para saber qué sorpresas traerá ‘I Am Groot’ para el UCM y Disney+.