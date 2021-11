¿Confirman a Tobey Maguire en ‘Spider-Man: No Way Home’ en nuevo spot? Doctor Octopus hace un guiño a la saga de Sam Raimi.

Un nuevo spot de televisión de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha salido, el cual hace referencia a la trilogía de Sam Raimi con Tobey Maguire.

El nuevo spot lanzado en redes sociales, muestra a Alfred Molina en su papel del Doctor Octopus, quien se encuentra hablando con Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) y Peter Parker (Tom Holland).

Durante el spot de televisión de ‘Spider-Man: No Way Home’, Doctor Strange le pregunta al Doctor Octopus si es que sabe que Peter Parker es en realidad Spider-Man.

El villano clásico de los cómics que aparecerá en ‘Spider-Man: No Way Home’ responde de manera afirmativa y, de nueva cuenta es cuestionado por Strange preguntando si es que el joven a su lado (Tom Holland) es el Peter Parker que conoce.

De manera inmediata, Octopus responde que no por lo que estaría haciendo referencia a que el Peter Parker de su universo es Tobey Maguire.

Let's catch some Multiverse men. #SpiderManNoWayHome Exclusively At Cinemas December 15. Tickets on sale Monday. pic.twitter.com/4JRr75BWNO — Sony Pictures UK 🎬 (@SonyPicturesUK) November 24, 2021

Usuarios reaccionan al nuevo spot de ‘Spider-Man: No Way Home’

La salida de un nuevo spot de televisión de ‘Spider-Man: No Way Home’, ha emocionado a los fans pues el mismo Doctor Octopus estaría haciendo referencia a Tobey Maguire.

En ese sentido, los usuarios han comenzado a reaccionar y festejar estas simples palabras pues, está claro que Tom Holland no es el Peter Parker del universo de Octopus segú el nuevo spot de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Y, cabe recordar que Alfred Molina interpretó al personaje en las películas de Sam Raimi al lado de Tobey Maguire en 2004 .

Estas palabras han hecho que las esperanzas de los fans por ver a Andrew Garfield y a Tobey Maguire en ‘Spider-Man: No Way Home’ aumenten cada vez más.

Cabe recordar que, en el último tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’, cuando el Doctor Octopus le quita la máscara a Tom Holland, este se sorprende y le dice que él no es Peter Paker.

De momento, habrá que esperar hasta el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ para saber si es que en verdad aparecen Tobey Maguire y Andrew Garfield al lado de Tom Holland o simplemente fueron las expectativas de los fans.

Reacciones al nuevo spot de ‘Spider-Man: No Way Home’ (Especial)

Reacciones al nuevo spot de ‘Spider-Man: No Way Home’ (Especial)

Reacciones al nuevo spot de ‘Spider-Man: No Way Home’ (Especial)

Reacciones al nuevo spot de ‘Spider-Man: No Way Home’ (Especial)