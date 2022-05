‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tendrá su pre-estreno este 4 de mayo de 2022; los fans están con la expectativa sobre los posibles cameos, sobretodo del de Tom Cruise y Superior Iron Man.

Desde el primer tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, se ha rumorado la aparición de Superior Iron Man encarnado por Tom Cruise, incluso se ha dicho que el actor tiene contrato con Marvel.

Ya pudimos ver ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, y te podemos decir si en efecto tendremos a Tom Cruise como Superior Iron Man en la película; no te preocupes, no hay spoilers aquí.

Superior Iron Man (Marvel Comics)

No, Tom Cruise no aparece en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, y no, Superior Iron Man tampoco es parte de la película; no hay cameos inesperados o siquiera menciones al personaje.

Como la propia Disney mostró en sus recientes promocionales, el supuesto Superior Iron Man, en realidad se trataba de una versión de la Capitana Marvel de otro universo.

Y la supuesta “armada de Superior Iron Man” que se ve en los tráilers, no están relacionados con Tony Stark; se tratan de Ultrones, de los cuales no se menciona su origen.

No hay planes para ver a Superior Iron Man o Tom Cruise en el MCU

Otra cosa que decepcionará mucho a los fans, es que no parece haber planes por parte de Marvel y Disney para integrar a Superior Iron Man o Tom Cruise en el MCU.

Como mencionamos, en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ no se da ninguna pista de la existencia de dicha versión de Iron Man en el multiverso; de hecho, ni siquiera se menciona a Tony Stark.

Varios rumores apuntaban que Tom Cruise había firmado con Marvel para un papel secreto a largo plazo, se dedujo que era para Superior Iron Man; pero la evidencia indica que todo fue falso.

Tom Cruise, actor. (ALBERTO PIZZOLI / AFP)

Si Tom Cruise llegara al MCU, será mucho después de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’; aunque les recomendamos mantener bajas sus expectativas.

Tom Cruise parece estar bastante ocupado con sus proyectos como ‘Top Gun: Maverick’ y las nuevas entregas de ‘Misión Imposible’, su agenda no le permitiría tener apariciones recurrentes en el MCU.

Además, aunque se vea joven, Tom Cruise ya tiene 60 años y en estos momentos, Marvel está interesada en renovar su plantilla de héroes con actores y actrices jóvenes.