Kevin Feige, declaró que el hechizo de Doctor Strange falló en ‘Spider-Man: No Way Home’ fue por la muerte de la variante de ‘Kang’ en la serie ‘Loki’.

El presidente de Marvel Studios hizo esta declaración durante la presentación de la nueva cinta del UCM: ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Ahí, aseguró que el encantamiento de Doctor Strange, que generó el Spiderverse donde vimos a Andrew Garfield y Tobey Maguire, se desencadenó cuando Silvie mató a “Aquel que permanece”.

Recordemos que en el final de la serie televisiva de ‘Loki’, la muerte de la variante de ‘Kang’ provoca que la Sagrada Línea de Tiempo se ramifique en múltiples realidades temporales.

Tom Hiddleston y Sophia Di Martino en 'Loki' (Disney+)

Pues bien, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, según Kevin Feige eso fue lo que generó que el Spider-Man de Tom Holland conociera otras variantes suyas y enemigos.

Esta revelación de Kevin Feige arregla, en cierto sentido, un agujero de trama que tenía ‘Spider-Man: No Way Home’, película que mostró las posibilidades fílmicas de unir universos de superhéroes.

Spider-Man: No Way Home (Sony)

De igual manera, cambia la idea de que fue Peter Parker, quien arruinó el hechizo de Stephen Strange.

Además, muestra las claras intenciones que tiene el líder de Marvel Studios en esta cuarta fase del UCM en la que se podría ver una guerra multiversal.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Marvel Studios )

Kevin Feige dice que serie ‘Loki’ permitió acontecimientos de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que la serie de ‘Loki’ permitió lo que se verá en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

“...Loki y Sylvie hicieron algo al final de esa serie que en cierto modo permitió que todo esto fuera posible”.

“Aquel que permanece se ha ido y eso permitió que un hechizo saliera mal en Spider-Man: No Way Home, lo que lleva a que todo el multiverso esté bastante loco.”

‘Doctor Strange in The Multiverse of Madness’ (Marvel Studios )

La segunda película de Doctor Strange ha confirmado, a través de tráilers y spots televisivos, que contará con Scarlet Witch, América Chávez, Gargantos y los Illuminati.

Personajes que se sumarán al multiverso que poco a poco está formando Kevin Feige en la fase cuatro del UCM.