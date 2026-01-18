La secuela live action de Cómo entrenar a tu dragón ya está tomando forma, pues se dio a conocer la llegada de Cate Blanchett como Valka al proyecto.

Lo interesante es que esto marca el regreso de Cate Blanchett a Cómo entrenar a tu dragón, pues ella ya interpretó a Valka en las películas animadas.

Cate Blanchett (Jordan Strauss / Jordan Strauss/Invision/AP)

Cate Blanchett volverá a interpretar a Valka en Cómo entrenar a tu dragón

A través de The Hollywood Reporter se anunció que Cate Blanchett se unirá al elenco de Cómo entrenar a tu dragón live action interpretando a Valka, la madre de Hipo.

Cate Blanchett no es una desconocida para la franquicia de Cómo entrenar a tu dragón, pues ella hizo a Valka en las versiones animadas, prestando su voz a la esposa de Estoico.

Esto es algo parecido a lo que pasó con el primer live action de Cómo entrenar a tu dragón, donde Gerard Butler interpretó al líder de los vikingos, papel que desempeñó en la versión animada de Universal hace unos años.

Además, se confirmó que Dean DeBlois también regresa como escritor y guionista de la película, de ahí que se trate de mantener la fidelidad a las películas originales.

Valka (Universal)

¿Cuándo se estrena Cómo entrenar a tu dragón con Cate Blanchett?

Aunque se confirmó la llegada de Cate Blanchett al live action de Cómo entrenar a tu dragón, aún tendremos que esperar un poco para ver su versión de Valka, pues la película llegará hasta junio de 2027.

Es decir, 2 años después del estreno del primer live action de Cómo entrenar a tu dragón, lo que significa que el filme se comenzaría a grabar a mediados de 2026 o un poco antes.

Si bien al principio había dudas sobre el live action de esta franquicia, Universal demostró que se pueden hacer las cosas bien con este tipo de productos, siendo una película bastante laureada en su momento.

Se espera que la segunda parte sea bien recibida, para así concretar la trilogía nuevamente, solo que ahora en live action.