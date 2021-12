Se cree que el líder de ‘Inhumans’, Black Bolt se integrará a la historia que contará Marvel en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Según el medio Indiewire, el personaje de Black Bolt aparecerá en ‘Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness’.

Personaje que es el líder de los ‘Inhumans’, aunque se dice que será diferente al de la serie de televisión de ABC.

Ya que se estima que Black Bolt formaría parte del equipo de los ‘Illuminati’, tal como en los cómics

Black Bolt podría aparecer en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (Twitter)

Equipo que está conformado por algunos de los más poderosos héroes de Marvel como el propio Black Bolt, Dr. Strange, Iron Man, Mr. Fantástico, Namor y el Profesor X.

Rumor que alimenta más la posibilidad que la película de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tendría cameos de los X-Men y Los 4 Fantásticos.

Luego de que hace unos días, los medios manejan este otro rumor sobre la próxima cinta de Marvel del personaje de Doctor Strange.

Asimismo, en los rumores de la aparición de Black Bolt en ‘Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness’ se dice que no es parte de la regrabación de algunas nuevas escenas.

¿Quién es Black Bolt, personaje que podría aparecer en ‘Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness’?

Black Bolt o Rayo Negro es un superhéroe de Marvel Comics el cual podría ser el nuevo personaje que formara parte de ‘Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness’

Dicho personaje se trata del líder Black Bolt, el emperador de los ‘Inhumans’, una raza recluida de sobrehumanos genéticamente alterados.

El cual apareció por primera vez en Marvel Comics en Fantastic Four #45 , publicado en diciembre de 1965 y fue creado por Stan Lee y Jack Kirby.

Black Bolt (Twitter)

El personaje de Black Bolt se caracteriza principalmente por el poder de su devastadora voz.

Con la que Black Bolt puede provocar una perturbación masiva en forma de una onda de choque altamente destructiva capaz de derribar una ciudad.

Poder, por el cual Black Bolt se ve obligado a general permanece en completo silencio y se comunica a través del lenguaje de señas o mediante un portavoz.