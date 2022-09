Warner Bros. Discovery no descansa en estos días, diario hay información y rumores; ahora surge algo acerca de Ben Affleck, Henry Cavill, Zack Snyder y el DCEU.

Insiders han señalado que Warner Bros. Discovery ya decidió lo que pasará con los actores, el director, así como con los personajes para el futuro del DCEU.

Supuestamente, Ben Affleck y Henry Cavill ya habría firmado un nuevo contrato a tiempo completo con Warner Bros. Discovery para ser Batman y Superman en el nuevo DCEU.

Batman v Superman (Warner Bros)

Asimismo se señala que esta sería una de las razones del retraso de Aquaman and the Lost Kingdom, para cambiar e integrar nuevas escenas de Ben Affleck en la película.

Además de que iría acorde con los otros reportes de supuestos reshoots de Black Adam, en los cuales habría participado Henry Cavill como Superman.

Así se volvería a construir todo el nuevo DCEU, ya con Ben Affleck y Henry Cavill a bordo; lo cual también eliminaría de facto la idea de reemplazarlos con Leslie Grace y Sasha Calle.

¿Qué sucede con Zack Snyder en el DCEU?

Si bien este supuesto regreso de Ben Affleck y Henry Cavill sería darle continuidad al SnyderVerse, la realidad sería otra alrededor de Zack Snyder.

Y es que el polémico director no regresaría al DCEU, por lo menos en el futuro inmediato; además de que no hay planes de que el nuevo DCEU siga con el SnyderVerse.

Aunque Ben Affleck y Henry Cavill estén en el proyecto, aún se tiene la idea de usar a The Flash para hacer un reboot total del Universo DC en cine.

Zack Snyder (Henry Romero/REUTERS)

The Flash eliminaría Batman v Superman y el Snyder Cut; la aparición de Ben Affleck en Aquaman and the Lost Kingdom daría a entender que es la primera vez que Bruce Wayne y Arthur Curry se conocen.

Con esto se tendría una nueva reunión de la Liga de la Justicia en el futuro; pero ya sin el plan que tenía Zack Snyder originalmente hace casi 10 años.

De hecho, las “primeras” apariciones de la Trinidad de DC en este nuevo proyecto serían en la mencionada Aquaman and the Lost Kingdom, Black Adam y Shazam! Fury of the Gods, esta última con la Mujer Maravilla.

Como suele suceder con todos estos rumores, es mejor tomarlos con cuidado hasta tener una fuente oficial; el caso de Henry Cavill se resolvería en unas semanas con el estreno de Black Adam.

Con información de Cosmic Book News.