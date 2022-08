La cancelación de Batgirl aún resuena en el mundo del entretenimiento, ahora se ha reportado que Warner Bros. Discovery trataría de enmendar las cosas con Leslie Grace.

De acuerdo con Variety, Michael De Luca y Pam Abdy, nuevos jefes de Warner Bros. Pictures, están considerando tener a Leslie Grace como Batgirl en alguna otra película de DC.

Esto con el fin de arreglar el disgusto de la actriz por la cancelación de Batgirl, además de mantenerla como parte del elenco base de DC para el futuro.

‘Batgirl’: Revelan primera imagen de Leslie Grace como Barbara Gordon (Twitter @lesliegrace)

Hay que mencionar que al momento de cancelar Batgirl, la gente de Warner Bros. Discovery señaló que no se debía al talento o interpretación de Leslie Grace, sino a una función de prueba fallida.

Según mencionaron, Batgirl no había tenido una respuesta positiva por parte de la audiencia, lo que los obligó a cancelar el proyecto ya que no encajaba en la estrategia actual de la empresa.

Por su parte Leslie Grace mencionó que era triste la cancelación de Batgirl y agradeció a todo los involucrados por su apoyo en el proyecto.

¿En qué películas de DC podríamos ver la Batgirl de Leslie Grace?

Hay que mencionar que las palabras de Michael De Luca y Pam Abdy parecen un poco vacías para Leslie Grace, pues de momento no hay ningún proyecto confirmado a futuro de DC en cine.

Las únicas tres películas en puerta de DC son Black Adam, Shazam! Fury of the Gods y The Flash, esta última con riesgo de cancelarse oficialmente.

Todas estas ya están terminadas y no hay indicios de que la Batgirl de Leslie Grace pueda entrar en la ecuación.

Batgirl (Adil El Arbi)

Otros proyectos son Joker 2 y Blue Beetle; el primero tampoco hace lógica la aparición de Batgirl, pues de entrada no se enmarca dentro del mismo universo que se ha desarrollado.

Por su parte, Blue Beetle podría ser una opción, Leslie Grace y Xolo Maridueña son buenos amigos, y en un momento se mencionó que se podría vincular este filme con el de Batgirl.

La única forma en que veamos la Batgirl de Leslie Grace es que Warner Bros. Discovery apruebe una película de Batman en el DCEU, algo de los Teen Titans o se desarrolle un nuevo proyecto de Batichica.

Con información de Variety.