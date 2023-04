En 2022, se anunció la película de ‘El Muerto’, otro de los villanos de Spider-Man; además, se anunció que Bad Bunny sería el protagonista de este proyecto de Marvel.

Sin embargo, desde hace un año no se sabe nada de ‘El Muerto’, Sony y Marvel no han hecho actualizaciones, y Bad Bunny parece no tener información al respecto.

En una entrevista reciente, el cantante mencionó que aún no había noticias sobre el rodaje, además de que lució bastante confundido ante el cuestionamiento.

Por su parte, el publicista de Bad Bunny señaló que la película estaba detenida; aunque tiempo después rectificó y dijo que sigue en marcha.

Bad Bunny (Agencia México)

Sony se ha negado a dar información de ‘El Muerto’ de Bad Bunny

Sony tampoco ha sido muy accesible al momento de dar información sobre la película de ‘El Muerto’ con Bad Bunny.

Representantes de Sony no han querido hacer una declaración acerca del estado de ‘El Muerto’ con Bad Bunny.

Tampoco se puede consultar a Marvel, pues Kevin Feige no está involucrado .

Analistas creen que la opacidad con esta película de universo de Spider-Man se debe a los fracasos de “Venom: Let There Be Carnage” y “Morbius”.

La productora de momento estaría esperando los resultados de “Kraven”, otro filme de este universo, para ver como proceden con el proyecto de Bad Bunny.

'El Muerto' vs Spider-Man (Marvel Comics )

‘El Muerto’ de Bad Bunny no es un personaje tan conocido

El problema radica en que ‘El Muerto’ es un villano desconocido (o casi) de Spider-Man, contrario a Venom, Morbius y Kraven, que son clásicos en los cómics, series y videojuegos.

Aunque Bad Bunny esté involucrado, ‘El Muerto’ es una iniciativa de bastante riesgo para Sony, que no ha tenido suerte al establecer este universo de Spider-Man.

Es muy probable que si Kraven no sale bien, las próximas películas de villanos del Hombre Araña podrían pararse de manera indefinida, sino es que son canceladas.

Además, no olvidemos que siguen los rumores sobre una cuarta película de Spidey protagonizada por Tom Holland.

Lo cual daría mejores frutos que los experimentos con villanos, como la película con Bad Bunny; ‘El Muerto’.

Kraven, el cazador (Marvel Comics)

Con información de TIME