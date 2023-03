Bad Bunny cree que fue un castigo besar a Gael García por esta razón

Bad Bunny asegura que fue un castigo besar a Gael García en la película Cassandro, y hasta revela la razón del por qué.

En entrevista para la revista Time, el cantante puertorriqueño de reggaeton Bad Bunny habló largo y tendido sobre su música, pero también se abrió a contar más sobre su incursión en la actuación.

A esto contó cómo fue dar su primer beso en pantalla, y el cual no fue cualquier, ya que Bad Bunny - de 29 años de edad- junto sus labios nada más ni menos que con el actor mexicano Gael García para la película Cassandro.

Sin duda, Bad Bunny está disfrutando de la fama, pese a los escándalos, sin embargo también está en plena experiencia cinematográfica.

Debido a que Bad Bunny se encuentra bastante comprometido con la actuación, pues tras su participación en Bullet Train junto a Brad Pitt - de 59 años de edad- los proyectos han surgido.

A esto Bad Bunny está por estrenar la película Cassandro la cual cuenta con calificación perfecta en Rotten Tomatoes y es protagonizada por Gael García - de 44 años de edad-.

Cinta misma en la que veremos a Bad Bunny y Gael García darse un beso, y que significa el primero para el puertorriqueño en la pantalla.

Ante la sorpresa, la revista Time, preguntó a Bad Bunny “tu primer beso en pantalla fue con Gael García Bernal. ¿Cómo fue eso?”

A lo que sin más Bad Bunny dijo que fue un castigo, sin embargo no pienses mal pues por haberlo hecho con un hombre.

Ya que Bad Bunny cree que fue su castigo por “besarse con tantas mujeres” , pese a esto el cantante dijo haberse divertido con la experiencia junto a Gael García.

“Está cabrón. Mi primer beso para una película, y fue con un hombre. Ese es el castigo que recibo por estar con tantas mujeres durante mi vida. Si estás actuando, estás siendo alguien que no eres. Esa es la parte divertida. Entonces, cuando me preguntaron por eso, dije: ‘Sí, estoy aquí para lo que quieras’. No me sentí incómodo. Es parte de la actuación. Es parte de lo que estoy haciendo”.

Bad Bunny