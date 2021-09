‘Aquaman and the Lost Kingdom’ muestra los nuevos trajes que usará Jason Momoa

Warner Bros. y James Wan presentaron los nuevos trajes que usará Jason Momoa en ‘Aquaman and the Lost Kingdom’, la nueva película de la saga.

En una publicación en Instagram, vemos que serán dos los trajes de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’, el clásico y uno de color oscuro, que ha llamado la atención.

El primero ya lo pudimos ver en la película original de ‘Aquaman’, aunque ahora tiene ligeros retoques en los guantes, botas y el pantalón en los muslos.

Aquaman (@wbpictures)

El segundo, que se estrenará en ‘Aquaman and the Lost Kingdom’, el cual oscila en tonos negros y azules, el cual según James Wan será de sigilo.

Esto indica que Aquaman se infiltrará en algún lugar durante la película, de ahí que su traje tradicional, más colorido, no le da una ventaja táctica requerida.

James Wan también mencionó que este traje de Aquaman imitará a los cefalópodos y cambiaría de color a lo largo del filme dependiendo de la situación.

Aquaman (@wbpictures)

Aquaman (@wbpictures)

El nuevo traje de Aquaman está basado en su versión de los 80

El traje de sigilo de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ no es gratuito o algo sacado de la manga por parte de Warner Bros. y James Wan.

En realidad se trata de una versión libre del atuendo que utilizó Aquaman en los cómics de DC durante un tiempo en la década de los 80.

Este atuendo se pudo ver durante algunos tomos de la serie regular de Aquaman, como una manera de darle un giro al personaje tras ‘Crisis en las Tierras Infinitas’.

Aquaman (DC Comics)

Su primera aparición fu en ‘Aquaman Vol. 2′ de 1986, aunque a diferencia del de la película no era de todo oscuro, tenía diferentes tonos de azul y blanco.

Además de tener un diseño de “olas”, aunque cumplía la misma función que la mencionada por James Wan, darle un camuflaje a Aquaman.

Esta versión del traje de Aquaman no fue muy bien recibida por el público; al poco tiempo DC Comics regresó al atuendo verde y anaranjado.

Con información de Instagram.