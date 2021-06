Aquaman 2: Inicia la producción y Amber Heard publica una foto con Jason Momoa

La actriz y modelo estadounidense, Amber Heard, ha estado en la mira del mundo de la farándula desde su separación con el también actor, Johnny Depp.

A pesar de que ya llevan bastante tiempo entre los juzgados, pareciera que el controversial caso de Amber Heard y Johnny Depp aún se encuentra muy lejos de llegar a su fin.

Desde que se dio a conocer que Amber Heard y Johnny Depp se separarían, han surgido una serie de demandas en contra de ambas partes ; pues ambos actores declararon haber sufrido de violencia durante el tiempo que duró su matrimonio.

A pesar de que a los abogados y jueces del caso aún les faltan varios detalles por determinar; pareciera que, poco a poco, Amber y Johnny, comienzan a retomar su camino.

Tal es el caso de Amber Heard, quien actualmente trabaja en su papel de Mera en Aquaman 2.

Recordemos que Heard pasó por una serie de conflictos que la amenazaron con perder su papel; por esta razón, la actriz ha declarado que se encuentra entusiasmada con su participación en la película.

Recordemos que Johnny Depp fue despedido de su participación en “Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos”. Posteriormente los fans de Depp exigieron que Amber Heard también fuera despedida de Aquaman 2.

Sin embargo, Warner Bros. Hizo caso omiso a la petición de los fans de Depp, por lo que Amber Heard continuará interpretando a Mera en la tan esperada película.

El pasado 11 de junio de 2021, Amber Heard, quien está feliz de conservar su papel, no dudó en compartir el inicio del rodaje con sus seguidores.

Fue en una publicación de Instagram que Amber Head publicó una foto a lado del famoso actor Jason Momoa.

En la fotografía se puede ver a Jason Momoa con la cabeza ligeramente ladeada.

Mientras que Amber posa con el brazo recargado en el hombro de Jason.

“ready to get back to this #aquaman2 #fbf”

Cuenta de Instagram @amberheard