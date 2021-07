Aquaman 2: Fans de Johnny Depp no podrán boicotear a Amber Heard, asegura el productor

Como sabemos, Amber Heard y Johnny Depp han protagonizado una serie de escándalos. La pareja se casó en el año 2015 luego de varios años de novios.

Sin embargo, la situación entre Amber Heard y Johnny Depp no terminó bien, pues luego de su divorcio en el 2017 ambos iniciaron una batalla legal por violencia doméstica.

Fue para el año 2018 que Amber Heard publicó una columna en el periódico “The Washington Post”, donde relataba su experiencia como víctima de abuso.

Ante esto, Johnny Depp no se quedó “de brazos cruzados” y presentó una demanda por difamación.

Los dos actores comenzaron a tener problemas derivados a este polémico enfrentamiento legal. Johnny Depp fue despedido de Animales Fantásticos 3 por la compañía Warner Bros.

Por esta razón, los fans que lo apoyaban consideraron injusto que a él se le despidiera de su empleo, mientras su ex esposa conservaba el suyo en la saga de Aquaman.

Pues de acuerdo con los informes, Amber Heard también habría ejercido violencia doméstica en contra del actor.

Así que se organizaron para exigir que Amber Heard fuera despedida de Aquaman 2.

Durante el podcast Hero Nation, de Deadline, Peter Safran, el productor de la película Aquaman 2, habló sobre las controversias que ha traído el caso de ambos actores.

Uno de los detalles que reveló fue que las quejas de los fans de Depp no tuvieron efecto en las decisiones que toman en el estudio.

Posteriormente, Peter Safran dejó claro que esto se debe a que consideran a Amber Heard un elemento fundamental para el éxito de Aquaman 2.

Además, determinó que “nunca van a reaccionar ante la presión de los fanáticos”.

“Honestamente, no creo que vayamos a reaccionar nunca a la pura presión de los fanáticos. Tienes que hacer lo mejor para la película. Sentimos que si está James Wan y Jason Momoa, debería estar Amber Heard. Eso es realmente lo que pasa. Uno no es ajeno a lo que está sucediendo en el TwitterVerse, pero eso no significa que tengamos que reaccionar ante él o tomarlo como un evangelio o acceder a sus deseos. Tienes que hacer lo correcto para la película"

Peter Safran