A través de Instagram, el director James Wan ha anunciado que las grabaciones de ‘Aquaman: The Lost Kingdom’ han iniciado.

Hace apenas unas semanas, James Wan reveló el nombre oficial de la secuela de Aquaman, la cual tendrá la participación de Amber Heard y Jason Momoa.

Aunque aún no se sabe sobre qué tratará ‘Aquaman and the Lost Kingdom’, muchos han apuntado sobre un nuevo mundo que no fue explorado en la primera entrega.

Inicio de grabaciones de 'Aquaman and the Lost Kingdom' (@creepypuppet / Instagram)

Amber Heard continuará en ‘Aquaman and the Lost Kingdom’

De igual forma, no se saben los detalles exactos sobre ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ mas que el inicio de sus grabaciones.

Incluso se rumoró mucho sobre la participación y posible sustitución de Amber Heard en la secuela de Aquaman.

Sin embargo, a través de su Instagram, la actriz ha estado subiendo parte de sus rutinas para su participación en la cinta de James Wan .

Incluso subió una foto con un mensaje que James Wan le dedicó, en donde le daba la bienvenida de nueva cuenta a Atlantis.

Incluso publicó una foto al lado de Jason Momoa -quien encarna a Arthur Curry y Rey de Atlantis-, asegurando que regresaría en esta secuela.

Mensaje de James Wan a Amber Heard (@amberheard / Instagram)

‘Aquaman and the Lost Kingdom’ se estrenaría en 2022

Pese a los retrasos que ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ y varias cintas de Hollywood tuvieron por el Covid-19 , tal parece que todo esta regresando a la normalidad con el inicio de sus grabaciones.

Se espera, de momento, que ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ se estrene en algún momento de diciembre de 2022.

Aunque, a diferencia de las demás películas de DC y Warner, ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ de James Wan no se estrenaría bajo el formato de streaming.