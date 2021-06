‘Aquaman 2’ ya tiene nombre oficial

A través de Instagram, el director James Wan ha revelado el nombre oficial que llevará la próxima cinta de ‘Aquaman 2’.

Luego de mucho tiempo de espera y especulaciones en torno a ‘Aquaman 2’, secuela en donde Jason Momoa y Amber Heard regresarán, el director James Wan reveló el nombre oficial de la cinta.

En la fotografía revelada por James Wan, puede leerse el título de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’, traducido como ‘Aquaman y el Reino Perdido’.

‘Aquaman y and the Lost Kingdom’ podría tratar de un reino no explicado en la primera cinta

El título evoca sin duda a lo antes explicado en la primera entrega de Aquaman, en donde se menciona que el Reino de Atlantis se dividió en varios reinos al sumergirse en el agua.

Sin embargo, es posible que aún exista otro reino que no fue explicado durante la primera aventura de Aquaman, es decir el superhéroe Arthur Curry.

Aunque quizá este título evoque a otra cosa totalmente diferente a la que se piense o se espera por parte de James Wan.

De momento, la publicación y gran revelación del nombre oficial de ‘Aquaman 2’, ha generado aún más expectativa sobre de qué tratará la próxima cinta del rey de los océanos.

La publicación ya ha generado mas de 60 mil likes y mas de mil 700 comentarios a tan solo unas cuantas horas de haberse oficializado

Título oficial de 'Aquaman 2' (@creepypuppet / Instagram)

La película de ‘Aquaman 2’ o ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ se espera que se estrene el próximo diciembre del 2022; sin embargo, esta no se transmitirá en streamaing como las otras películas de DC.

Además, James Wan celebró el reciente estreno de ‘El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo’, la cual ha tenido reseñas bastante positivas desde su llegada a los cines el pasado 4 de junio.