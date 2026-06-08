Alfonso Herrera será la voz de El Gato con Sombrero y volverá a cantar.

Pese a que Alfonso Herrera se había mantenido alejado de la música para enfocarse en la actuación, el proyecto de El Gato con Sombrero lo hará mostrar su talento vocal otra vez.

Alfonso Herrera será la voz de El Gato con Sombrero

Vía redes, se confirmó que Alfonso Herrera será la voz en español de El Gato con Sombrero, película de Warner Bros.

El propio Alfonso Herrera se mostró emocionado por la noticia y comentó el anuncio de Warner, destacando que también le toma por sorpresa volver a cantar.

“Nunca pensé que volvería a cantar, pero resulta que un gato con sombrero tenía otros planes” Alfonso Herrera

La película El Gato con Sombrero lanzará un nuevo tráiler el martes 9 de junio; su fecha de estreno será el 5 de noviembre 2026.

Alfonso Herrera será la voz de El Gato con Sombrero y volverá a cantar (@warnerbrosmx / Instagram)

El Gato con Sombrero se basa en el libro infantil de 1957 creado por Dr. Seuss.

Se trata de una nueva aventura en la que un astuto gato lleva el caos con sus travesuras a dos hermanos, quienes lidian con la mudanza a una nueva ciudad.

La carrera de Alfonso Herrera en el doblaje no es nueva, ya que el actor ha participado en proyectos como:

Super Mario Galaxy: La Película como Fox McCloud

DC Liga de Supermascotas como Krypto

El niño y la garza como Garza Gris

El Lórax como Ted Wiggins

Metegol como Amadeo

Minions como Walter Nelson

Los Croods como Guy

¡Patos! como Mack

Sin embargo, la aparición del actor mexicano en El Gato con Sombrero ha generado expectativas ya que interpretará las canciones oficiales de la película.