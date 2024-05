Luis Ceballos, el actor que dio vida a Roque Villalón en La CQ, denunció a Hyundai, explicando que casi muere por culpa de una camioneta de esa marca, pues se quedó sin frenos y la agencia no le resuelve nada.

Más de un falló aparentemente eléctrico y mecánico, sufrió Luis Ceballos a bordo de su camioneta Hyundai, misma que llevó a los talleres autorizados, pero nunca le resolvieron.

Fue hasta hace un par de días, que los problemas de la camioneta Hyundai incrementaron, haciendo que se revolucionara sola y que se quedara sin frenos.

Ante la respuesta de Hyundai, es que el actor de la CQ decidió denunciar en redes sociales para meter presión, pues asegura que puso en peligro la vida de su familia y que nadie se hace responsable.

Luis Ceballos, quien tuvo el papel de Roque Villalón en La CQ, una serie del 2012, tomó sus redes sociales para denunciar a la marca Hyundai por una camioneta que anda vendiendo con aparentes defectos de fábrica.

Alertando que no le iba a ser un tema fácil de tomar, Ceballos explicó que decidió alzar la voz, luego de que la marca no se está haciendo responsable de que casi pierde la vida en su camioneta.

Junto a su novia Linna -con quien crea contenido-, el actor de La CQ denunció que desde que compró la camioneta Hyundai a finales de diciembre 2021, comenzó a tener fallas eléctricas.

Lo que comenzó con un error en el estéreo continuó con distintas fallas eléctricas que luego se convirtieron en mecánicas.

A pesar de que en un primer momento, dejó claro que Hyundai sí le hizo válida la garantía y le cambiaron el estero, luego la llevó por otros problemas donde le aseguraban “no tiene nada”.

“El aire acondicionado comenzó a fallar (...) luego había un sonido cada vez más fuerte en el motor al encenderla, la llevé a la agencia y me dijeron que no tenía nada, que la habían formateado”.

Sin embargo, al poco tiempo el ruido volvió llevando a que en un momento en que Ceballos puso el auto call, -una modalidad para que no se tenga que pisar todo el tiempo el freno en los carros automáticos- su camioneta Hyundai “se comenzó a revolucionar”.

Ceballos asegura que confiado a que la agencia les decía “la camioneta está bien”, volvió a conducirla y mientras la estacionaba le ocurrió otra tragedia.

“Cuando me intenté estacionar, se volvió a arrancar, yo puse el freno y lo peor es que el freno se bloqueó. No pudo hacer nada más que abrir la puerta para activar el freno de emergencia”.

Sin embargo, este no fue el final del actor de La CQ con su camioneta Hyundai, sino que estando en Periférico en CDMX, a 80 k/h, se quedó sin frenos y el vehículo se le apagó.

“De repente aparece en la pantalla camioneta apagada, el motor se me apagó, el freno de la camioneta no respondía. No saben la angustia que sentía al no tener el control del coche, iba con mi familia”.

Luis Ceballos, actor.