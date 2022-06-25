La actual crisis mundial del petróleo y el gas, no se resolverá por medio del fracking, advierten especialistas en los temas energéticos.

Sin embargo, actualmente Estados Unidos se ha posicionado como el mayor productor mundial de petróleo y gas por medio de la técnica de producción que se conoce como fracking.

En medio de la crisis del petróleo y el gas, los productores que echan mano del fracking, se estarían ubicando como los principales proveedores de los energéticos a nivel mundial.

No obstante, los productores estadounidenses que se han enfocado en el fracking, han comenzado a poner un freno en la generación , pues comienzan a cambiar sus modelos de negocios en busca de ganancias para los inversores.

barriles de petróleo (Especial)

Productores de petróleo y gas por fracking, han comenzado a detener explotación

Un reporte de la agencia Bloomberg refiere que las acciones de los productores que recurren al fracking, se dan debido a la presión de los mismos inversionistas, quienes exigen a las empresas más austeridad .

Además, los inversionistas de las empresas demandan a los productores de petróleo y gas, que les devuelvan las ganancias, en lugar de que enfoquen la mayoría de los recursos en la perforación vía fracking.

Por ello, incluso los proveedores de servicios que son contratados para hacer el fracking, también están frenando las acciones de perforación, y en su lugar, se han enfocado en recompensar a sus accionistas con más ganancias.

Debido a lo anterior, también se ha retrasado el pedido de más equipo para evitar quedarse con posibles excesos de materiales, como ocurrió en periodos anteriores.

El fracking enfrenta críticas por contaminación, desperdicio de agua y causar terremotos

Cabe destacar que alrededor del fracking para extraer petróleo y gas, se sostienen diferentes debates que se centran en las afectaciones que deja dicho método de extracción.

En Estados Unidos comunidades acusan que dicho método de extracción genera un gasto excesivo de agua , pues se estima un uso de 16 millones de galones de agua por cada pozo de petróleo.

Además de la posible amenaza de suministro de agua para las comunidades, se acusa que el fracking, también representa un riesgo de contaminación de la misma agua.

Aunado a lo anterior, detractores del método denuncian que puede provocar terremotos, de los cuales se indica, en su mayoría han sido pequeños.

No obstante, a mediados de 2019 se reportó que en la provincia de Sichuan, en China, un terremoto provocado por el fracking, dejó a 2 personas muertas.

Especialistas destacan necesidad de cambiar a energías renovables

Por lo anterior, especialistas y críticos refieren que si bien el fracking permite producir más petróleo y gas, también ha provocado una r educción en los incentivos .

En ese sentido, los especialistas consideran que es tiempo de comenzar a invertir en un cambio hacia la energía renovable, como destacan, han exigido científicos enfocados en el tema climático.

Cabe destacar que el fracking, o método de fractura hidráulica, consiste en forzar agua mezclada con arena y productos químicos en un pozo, para crear fisuras en las rocas subterráneas.

De esa manera, es posible llegar al petróleo o el gas que se encuentra en dichos pozos, accediendo a capas delgadas que se encuentran a gran profundidad.