'WandaVision' sería el reboot de los X-Men y 'Los 4 Fantásticos'

En entrevista, Kevin Feige comentó ‘WandaVision’ podría ser el puente para incluir a los X-Men y ‘Los 4 Fantásticos’, pero no pudo dar más detalles

’WandaVision’ está a unos días de estrenarse en Disney Plus y ha generado muchas expectativas entre los fanáticos. Además de las buenas críticas que ha recibido el programa, ahora, el director de Marvel Studios, Kevin Feige, ha confirmado que los X-Men y ‘Los 4 fantásticos’ serán incluidos en el ‘Marvel Cinematic Universe' por medio de esta serie.

Durante una entrevista con Deadline, Kevin Feige habló sobre la posibilidad de utilizar a ‘WandaVision’ como puente para incluir a estos personajes; Sin embargo, el productor prefirió no adelantar demasiado antes del estreno, pero aseguró que esto sería fiable en algún momento con todas las producciones que están en puerta.

"En retrospectiva, en cinco años si cuando hablamos de todo lo que ha sucedido, todo puede ser un puente para todo, aunque específicamente, sí, Mónica [Rambeau] llegará a ‘Capitana Marvel 2’ y veremos a Wanda haciendo equipo con ‘Doctor Strange en Doctor Strange in the Multiverse of Madness’", señaló Kevin Feige

“Ya sabes lo mucho que amo a los X-Men. Ya he dicho que es donde empecé. No puedo contarte nada antes de que lo anunciemos, pero podéis descansar tranquilos, las discusiones han sido y siguen siendo largas a nivel interno” Kevin Feige

Kevin Feige esperaba la oportunidad para incluir a los X-Men y ‘Los 4 fantásticos’

Aunque las declaraciones de Kevin Feige pueden ser poco reveladoras, es importante recordar que el año pasado, durante una entrevista con Fandango, comentó que estaban buscando maneras de introducir a estos populares superhéroes a su universo para luego darles su propia película.

“Es fantástico tener acceso a todos esos personajes. Éramos una de las pocas compañías que tiene muchos personajes, pero no teníamos acceso a varios de ellos, y ahora que lo tenemos, es maravilloso. Están de vuelta en el arenero, en el cofre de juguetes, y ahora a medida que surgen ideas y oportunidades, podemos utilizarlos, lo que se siente muy bien”, comentó Kevin Feige.

Los fanáticos podrán resolver todas sus dudas cuando ‘WandaVision’ llegue a Disney Plus el próximo 15 de enero.