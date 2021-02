HBO Max: México no tendrá estrenos simultáneos en cine y streaming

Warner Bros. aclaró que la estrategia de estrenos en HBO Max es sólo para Estados Unidos.

Con el anuncio de la llegada de HBO Max a México y América Latina, Warner Bros. despejó algunas de las dudas alrededor del servicio, comenzando por aclarar que no habrá estrenos simultáneos en cine y streaming para nuestra región.

A diferencia de lo que sucederá en Estados Unidos, Canadá y parte de Europa, la películas de Warner se estrenarán exclusivamente en salas de cine (donde puedan hacerlo), dejando fuera de la ecuación a HBO Max; manteniendo las fechas de lanzamiento ya señaladas por el estudio.

Lo anterior se debe a que la iniciativa sólo fue pensada para los territorios donde el servicio ya estaba disponible, no para aquellos donde la plataforma está por hacer su llegada. Asimismo, no se habló de posibles estrenos premium o en renta pasadas unas semanas, como sucediera con 'Wonder Woman 1984'.

Dune Warner Bros./HBO

HBO Max tendrá contenido dedicado para América Latina

A pesar de que Warner Bros. no tendrá estrenos simultáneos en cine y HBO Max en América Latina, la compañía señaló que su servicio contará con producciones dedicadas para la región, siendo exclusivas de la misma y con talento local.

Estas tendrán un lanzamiento general en todas las plataformas de HBO, ya sea sus canales en televisión de paga o en el ya mencionado servicio de streaming; se espera que estén disponibles el mismo día y a la misma hora, la información se dará a conocer posteriormente.

El Jardín de Bronce HBO

De momento se presentaron algunas producciones relacionadas: 'Amsterdam', serie filmada en México y Uruguay sobre un matrimonio y lo que sucede con su perro cuando se separan; 'Área de Servicio', producción brasileña escrita y creada por Pedro Cardoso y Graziella Moretto, que aborda la relación entre clases sociales.

Por último tendremos la tercera temporada de 'El Jardín de Bronce', serie argentina basada en el libro del mismo nombre, que sigue al arquitecto Fabián Danubio en la búsqueda de su hija, Moira, quien desapareció sin dejar rastro.

Con información de HBO.