¿Sabías que los cultos satánicos te pueden demandar por hacer uso de la imagen de Baphomet? No, nosotros tampoco; pero eso es lo que está pasando entre los satanistas y Netflix; todo por culpa de la nueva serie de Sabrina.

De acuerdo con Lucien Graves, cofundador del Templo Satánico en Estados Unidos; en la renovada serie de la bruja adolescente, aparece una estatua del demonio con forma de macho cabrio; algo normal tomando en cuenta que esta imagen se le asocia con los cultos a la magia negra, tema central de la serie.

No obstante, Graves alega que dicha representación está protegida por los derechos de autor, mismos que la iglesia satánica posee; por lo que nadie puede hacer uso de esta sin pedir permiso expreso a ellos de antemano.

Además, les molesta que el mismo tenga una connotación negativa dentro del show, lo cual puede afectar la (ya de por sí estigmatizada) imagen que el público tiene acerca del culto satánico. De ahí que se le exija a Netflix que retire la misma del show.

Hasta este momento todo ha quedado en una mera petición; pero asegura que se ha enviado una carta a la empresa donde advierten que tomarán acciones legales si no se atienden sus demandas.

Habrá que ver cómo responde Netflix, pues se tiene el problema de que los episodios ya fueron liberados, por lo que se tendrían que volver a editar para quitar cualquier referencia a la deidad satánica.

Con información de The Wrap.