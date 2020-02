En entrevista para Maxine Woodside, la conductora señaló que sólo están usando su nombre para crear más polémica y negó su regreso a la televisora.

El pasado 5 de febrero en el programa ‘Todo para la Mujer’ de Maxine Woodside, el periodista Mario Discua señaló que TV Azteca estaría en búsqueda de Atala Sarmiento para que fuera la nueva conductora de ‘La Voz 2020’.

Ante estos rumores, fue en el mismo programa que la conductora desmintió su regreso a la televisora del Ajusco e incluso señaló que piensa retirarse de la televisión.

En entrevista para Maxine, Sarmiento señaló que ningún ejecutivo o productor se ha puesto en contacto con ella para ofrecerle un nuevo proyecto, ni de TV Azteca ni de Televisa.

“No he tenido contacto con Alberto Ciurana ni con ningún otro director de televisión, desde que me fui de allí prácticamente no he tenido contacto con ninguno de ellos” Atala Sarmiento

De acuerdo con la conductora desconoce de dónde surgió el rumor, aunque señala que posiblemente sea para generar más polémica ya que su nombre genera morbo.

"Creo que se debe más a una estrategia comercial, a causar morbilidad y a generar expectativas en torno a un proyecto que van a lanzar" Atala Sarmiento

Atala Sarmiento reveló que no es la primera vez que le ocurre una situación similar, tras su salida de TV Azteca hace dos años y cuando Televisa estaba produciendo por última vez ‘La Voz’, también surgió su nombre como posible conductora, aún cuando ya se tenía firmado a Lele Pons .

La conductora puntualizó que este tipo de situaciones no le hace gracia “ya que están jugando con su nombre”, dando a conocer información que no es verdadera.

En cuanto si estaría planeando regresar al medio, Sarmiento detalló que por el momento se encuentra muy feliz adaptándose a Barcelona y desintoxicándose de todo lo que sucedió en el último año y medio con la polémica que surgió tras su salida de Ventaneando .

“No quisiera volver a la televisión por el momento, porque estaba muy saturado con lo que me había sucedido durante el último año y medio. Fue muy turbulento, recibí mucho acoso de los medios” Atala Sarmiento