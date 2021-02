Para presentar su más reciente álbum, 'K.O.', Danna Paola realizará un show en plataformas digitales

Danna Paola se presentará próximamente en plataformas digitales con un show en streaming y en sus redes sociales muestra cómo es que se está preparando, para presentar su más reciente álbum 'K.O.' (Knock Out).

Danna Paola ya está prácticamente lista para romper la fiesta de un knock out . La famosa actriz y cantante compartió en redes como se prepara para el show vía streaming que ofrecerá este mes.

Con su colección de once canciones que reflejan historias reales, anécdotas y parte de su vida sentimental, Danna Paola ofrecerá un par de conciertos cuya fecha no ha sido confirmada aunque se prevé serían los próximos 13 y 14 de febrero , bajo el nombre 'Break up party' patrocinado por Universal Music Group.

Lo que sí tenemos claro, gracias a la propia protagonista de 'Élite', es que ya se prepara para el show, pues ha publicado a través de su cuenta de Instagram imágenes de cómo realiza sus ensayos y luce hermosa.

Danna Paola reveló que 'K.O.' es un proyecto sin dedicatorias personales

Como ya ha compartido en ocasiones anteriores, 'K.O.' es un proyecto de Danna Paola sin dedicatorias personales, pero sí es un álbum hecho a partir de varios truenes y para escribir la letra de estas canciones se inspiró en sus problemas personales.