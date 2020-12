Carolina Novoa, esposa de Edgardo del Villar, recordó a su esposo con tiernas palabras

Edgardo del Villar, conductor de Telemundo, murió a los 50 años de edad; tras esto su esposa Carolina Novoa se despidió en redes sociales de él, con un desgarrador y extenso mensaje en su cuenta de Instagram.

La señora Carolina compartió una foto donde aparece la urna de las cenizas de Edgardo en la Iglesia, donde hicieron una pequeña misa para despedirlo .

A una semana de la lamentable partida del periodista Edgardo del Villar, el mensaje que la señora dedicó a su amado esposo, rompió el corazón de todos, ya que estaban muy enamorados.

"Desde que llegó a nuestra vida lo que yo llamo la 'maestra enfermedad', aprendimos muchísimo como pareja y tuvimos la oportunidad de demostrarnos que juntos podíamos batallar y salir adelante llenos de amor, fe en Dios" Carolina Novoa

Las últimas palabras de Edgardo Del Villar

Carolina Novoa continuó contando que aunque su salud estuviera deteriorada, Edgardo siempre se levantaba con actitud y positivo, con la intención de cada día conquistar el mundo, además agradecía diario por poder vivir un día más.

La esposa de Del Villar incluso se atrevió a compartir con sus seguidores las últimas palabras que rondaron la cabeza de su esposo, quien siempre se sintió muy afortunado por la vida que logró, gracias a creer en sus sueños.

"Dijo, 'bebé soy tan afortunado que tuve en esta vida la oportunidad de haber cumplido todos mis sueños... Ser padre, tener la mejor profesión, haber trabajado en el mejor canal de TV. Puedo decir que descanso muy enamorado de ti y eso no tengo como agradecérselo a Dios" Carolina Novoa

Ya por último Carolina pidió a todos sus seguidores que Edgardo fuera recordado como un hombre amoroso, guapo, fuerte y lleno de positivismo y fe , alguien que siempre tenía una palabra amable y que cuidada de los demás.

"Le doy gracias a la vida por darme la oportunidad de cuidarte y acompañarte en este camino. El día que te conocí me dijiste que sería tu reina por el resto de la vida y siempre me hiciste sentir así! Tu amor siempre permanecerá conmigo y mi amor y respeto siempre lo tendrás... Sé que me cuidarás desde el cielo! Por siempre serás mi príncipe azul" Carolina Novoa

¿De qué murió el periodista Edgardo del Villar?

Tras una larga lucha contra el cáncer de cerebro, por más de dos años, Edgardo del Villar, reconocido presentador mexicano del noticiero de Nueva York 'Telemundo 47', murió a los 50 años de edad.