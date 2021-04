Pepillo Origel fue víctima de robo en un club de Los Ángeles

A través de sus redes sociales Pepillo Origel relató que fue víctima de robo mientras acudió a una fiesta en Los Ángeles.

En su cuenta de Instagram Pepillo Origel compartió que había viajado a Los Ángeles, Estados Unidos para participar en el programa de Omar Chaparro, ‘Tu-Night’.

Sin embargo durante su estancia acudió a una fiesta con unos amigos y ahí fue víctima de robo. El famoso relató que todo paso muy rápido.

Roban dinero a Pepillo Origel en Los Ángeles

Pepillo Origel destacó que viajó a los Estados Unidos en compañía de un amigo que acudió para vacunarse contra el Covid-19.

Aprovechando su estancia acudieron a una fiesta en un club de Los Ángeles.

“El sábado andaba de fiesta con mi amiga Daniela, quien vive con su marido, y Charly, un amigo que me acompañó” Pepillo Origel

En su video Pepillo Origel puntualizó que su amugo es muy distraído y con algunas copas de más, esta situación empeora.

En algún momento el periodista notó que Charly ya no traía su bolsa en donde se encontraba el dinero de ambos y los documentos de su amigo.

“Charly con dos o tres copas se distrae. Andábamos en la fiesta y en eso nos íbamos a regresar al hotel y no le veo esa bolsita que trae diario cargado, traía porque se la volaron. Él cargaba su pasaporte, todas sus tarjetas y toda su lana junto con la mía porque yo no traía bolsa” Pepillo Origel

Pepillo Origel confesó que él vio a una persona que se acercó rápidamente pero como se encontraba hablando con su hermana no lo observó bien.

“Yo vi cuando alguien se acercó rápidamente, pero como estaba hablando con mi hermana no me di cuenta del tipo que vino y se la quitó; cuando le dije ‘Charly, dónde está tu bolsa’, ya no estaba” Pepillo Origel

Tras el robo el amigo del periodista tubo que acudir al consulado mexicano para tramitar un pasaporte temporal.