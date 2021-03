Mediante Twitter, la cantante Mon Laferte pidió al presidente AMLO recapacitar sobre su postura en cuanto al movimiento feminista.

A través de su cuenta oficial en Twitter la cantante Mon Laferte pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que recapacite sobre su actual postura en cuanto al movimiento feminista.

Señor presidente @lopezobrador_ Con todo el respeto vengo a pedirle que de un paso atrás y medite. Me gustaría que comprendiera que el movimiento feminista no fue creado por sus opositores y que no se trata de usted. Esta es la revolución de este siglo y somos las mujeres de

“Con todo el respeto vengo a pedirle que dé un paso atrás y medite. Me gustaría que comprendiera que el movimiento feminista no fue creado por sus opositores y que no se trata de usted” Mon Laferte.

AMLO ha señalado durante recientes discursos que las marchas “son sus opositores disfrazados de feministas”, pues asegura que estas iniciaron al mismo tiempo que su gobierno.

Esta es la revolución de este siglo: Mon Laferte

En su tuit, Mon Laferte le intenta explicar que la lucha por los derechos de la mujer es un asunto independiente a su lugar en el pode r; estos simplemente coincidieron cronológicamente.

“Esta es la revolución de este siglo y (...) estamos pidiendo a gritos, políticas públicas que nos protejan y garanticen el derecho básico de la vida.” Mon Laferte.

Mon Laferte señaló al presidente que sus acciones quedarán marcadas en la historia, ya sea como alguien que decidió apoyar al movimiento feminista o como otro “cómplice”.

“A mí me gustaría que usted fuese recordado como el primer presidente de México que rompió el pacto y que comenzó con una transformación completa... De respeto, igualdad y justicia." Mon Laferte.

“Por favor señor presidente, por favor.” suplicó Mon Laferte para que sus peticiones sean oídas.

De respeto, igualdad y justicia. Lamentablemente hoy, con sus actos, la historia dirá que usted fue un cómplice más de la violencia patriarcal. Por favor señor presidente, por favor.

AMLO el Día de la Mujer

AMLO, presidente de México, afirmó el día lunes 8 de marzo que las protestas feministas eran causadas por sus opositores.