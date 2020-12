Después de ser acusada de transfobia en redes sociales, Mon Laferte decidió cancelar su participación en el concierto Okupa

Tras recibir mensajes en sus redes sociales en donde es acusada de transfobia, la cantante Mon Laferte publicó en su cuenta de Facebook, el pasado 27 de noviembre, que cancela su participación en el concierto organizado por Okupa Bloque Negro.

La intérprete explica que hace algunos días recibió una invitación para visitar la Okupa Bloque Negro (ex CNDH) un refugio para mujeres, un hogar, un espacio de resistencia contra la violencia.

Es un lugar donde hay madres buscando justicia y mujeres que vienen de otras ciudades huyendo de sus agresores y colectivas feministas.

“Al recibir dicha invitación inmediatamente accedí y decidimos en conjunto hacer un pequeño concierto para recaudar ayuda (alimentos, medicina y ropa principalmente), compartí el evento en mis redes y a los minutos de esto comencé a recibir mensajes en donde se me acusaba de posible transfobia por apoyar al bloke” Mon Laferte

Debido a que desconocía los motivos de la acusación, Laferte se comunicó con Erika, vocera de Okupa y la respuesta de la representante fue: “aquí el único enemigo es el patriarcado”.

“Yo ya no quiero más odio, seguiré apoyando a los colectivos feministas, trans, LGBTTTIQ+ como he hecho los últimos 10 años de mi vida. También quiero que sepan que me encargaré personalmente de recolectar ayuda para la Okupa’”, afirmó Mon Laferte en su red social.

Además, pide a todas sus seguidores que respeten todas las luchas. “Yo ya no quiero más violencia patriarcal, yo abrazo a todxs mis hermanxs, dividirnos, compañerxs, no es el camino, el enemigo es otro. Ya hay suficiente dolor y odio, a nosotrxs nos toca abrazarnos y apoyarnos”, finalizó.

Luego de que Mon Laferte hiciera esta publicación, la youtuber trans, Ophelia Pastrana, apoyó la decisión de la cantante de desistir de participar en el concierto de Okupa.