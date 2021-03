La entrevista a Meghan Markle llega tras acusaciones de un ex empleado del Palacio de Buckingham por presunto acoso laboral de los Duques de Sussex



De nueva cuenta, los duques de Sussex se encuentran en boca de todos luego de que Meghan Markle asegurara que familia real británica dice “ falsedades ” contra ella y el Príncipe Harry.

De acuerdo a una entrevista realizada con Oprah Winfrey para CBS, Meghan Markle aseguró que no sabía cómo no podía no responder a la Casa Real tras las declaraciones hechas en contra de ella y su esposo, el Príncipe Harry.

“No se como pueden esperar que después de todo este tiempo mantengamos silencio cuando hay un papel activo que desempeña The Firm (la corona británica) para perpetuar falsedades en contra de nosotros” Meghan Markle

La disputa entre Meghan Markle y la familia real británica

Estas declaraciones se hicieron luego de que en un comunicado de la familia real británica dijera que examinaría las acusaciones de Meghan Markle luego de se dijera que ella había acosado a un ex empleado del Palacio de Buckingham.

Esto fue publicado en el diario The Times en 2018 cuando Jason Knauf, el entonces secretario de comunicaciones de los duques de Sussex presentará una denuncia de acoso laboral en su contra.

Ante estas acusaciones, Meghan Markle aseguró estar entristecida por este nuevo ataque hacia su persona, especialmente luego de que ella misma fuera acosada y esta profundamente involucrada en el apoyo a los que han experimentado sufrimiento y trauma.

Meghan Markle y el Príncipe Harry Ben Stansall / AFP

En aquel entonces los abogados de los duques de Sussex aseguraron que el periodico que publicó sobre el supuesto acoso de Meghan y Harry hacia un ex empleado de la Corona Británica, era una artimaña armada por el Palacio de Buckingham para vender una historia falsa.

La entrevista que será televisada el próximo domingo 7 de marzo, se ha convertido en una de las mas esperadas del Príncipe Harry y Meghan Markle, recordando una muy parecida a la que tuvo la Princesa Diana en 1995 cuando aseguró que en su matrimonio habían “tres personas”, haciendo alusión a las i nfidelidades del Príncipe Carlos.

Con información de AFP.