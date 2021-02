Mauricio Ochmann se molestó con reporteros debido a la forma en la que lo abordaron haciéndole perder de vista a su hija Lorenza

¡Mauricio Ochmann está en México! Su llegada al AICM causó revuelo. A poco de bajar del avión el actor se vio rodeado de prensa que terminó incomodándolo y es que por su culpa perdió de vista a su hija Lorenza, de quien se acompañaba en ese momento.

“Espérense ¡Ya perdí a mi hija! Quítense por favor. ¿Me dejan ver a mi hija? ¡Lorenza! De verdad se tienen que comportar”, le suplicó el actor a la prensa, quienes de inmediato le pidieron no molestarse ya que solo buscaban entrevistarlo. Una vez que Mauricio Ochmann vio a su adolescente hija caminando de frente y a varios metros de él, se tranquilizó y dio las gracias por la atención y la preocupación por cómo estuvo su vuelo.

En cuanto a su otra hija Kailani, aseguró que la niña pasa más tiempo con su mamá y que es normal ya que debe pasar tiempo con su otra familia. “Claro, todo el mundo la disfruta”, citó. Aprovechando la disposición del actor para hablar de su vida privada, reporteros no dudaron en cuestionarlo sobre Eugenio Derbez, quien es el más contento con su separación de Aislinn Derbez, razón por la que Mauricio evitó hablar del tema.

Por otra parte, en relación a su ex esposa, Mauricio dejó claro que no opinará sobre sus futuras relaciones: “Ella tiene todo el derecho de salir con quien quiera”, dijo dejando claro que tampoco se opondrá a que su hija Kailina conozco al nuevo o futuro susodicho. “No voy hablar de eso al respecto. Nos queremos muchísimo y tenemos una relación padrísima. Hemos sabido llevarnos bien y somos familia. Yo no soy celoso y respeto la decisión de su mamá en todo momento.

Aislinn Derbez amará siempre a Mauricio Ochmann a pesar de su incompatibilidad mental

Mientras que Mauricio Ochmann se desvive por sus hijas y aprovecha la pandemia para dedicarles tiempo y realizar viajes fugaces con ellas, Aislinn Derbez continúa en terapia para superar la ruptura, tema que volvió a tocar en una plática con el coach de vida colombiano Santiago Molano.

En la sincera conversación donde se habló del peso romántico que se le da al amor, la hija de Eugenio Derbez confesó que la diferencia ideológica que tiene con Mauricio fue uno de los elementos que los llevó a separarse; sin embargo, agradece que no terminaron odiándose y hoy estén bien.