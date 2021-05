Accidente en el Metro: Lolita Cortés exige a las autoridades “haz algo seguro por tu pueblo”

En entrevista Lolita Cortés lamentó el accidente del metro e indignada confesó que es una línea que toma para moverse por la CDMX.

A su salida de una televisora, Lolita Cortés tuvo un encuentro con varios medios en donde fue cuestionada sobre el accidente en el metro de la CDMX.

La actriz explotó por la caída del metro y confesó que es justamente la Línea 12 la que utiliza para transportarse todos los días.

Lolita Cortés: "El coraje es que seguramente alguien se robó dinero"

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Lolita Cortés se mostró indignada por el accidente en el metro de la CDMX.

La actriz confesó que fue una noticia terrible, ya que ella utiliza la línea 12 para trasladarse todos los días.

"Fue terrible porque es mi línea, esa es la línea que yo tomo para venir para acá, entonces mi hermana me dice 'Loli ¿Cuál es tu línea del metro?', le digo 'la 12 ¿por?', me dijo 'ya no', le dije '¿cómo que ya no?', me dijo 'no, ya no'" Lolita Cortés

Lolita Cortés manifestó indignación pues considera que la caída del metro fue consecuencia de la negligencia de las autoridades.

"Pero sabes ¿Cuál es el coraje?, el coraje es que seguramente alguien se robó dinero, ¡por supuesto!, como siempre, y ni siquiera hicieron bien el trabajo” Lolita Cortés

La actual juez de ‘Las Estrellas bailan en Hoy’, destacó que los mexicanos ya no piden que no roben dinero, sino que no se realicen trabajos mal hechos.

“Desafortunadamente ya los mexicanos ni siquiera pedimos que no nos roben, es ‘haz algo seguro por tu pueblo, es tu pueblo el que merece eso’, ¿Quién maldita sea se robó el dinero e hizo eso mal?” Lolita Cortés

Lolita Cortés: “Eso es de varios rateros, que desafortunadamente están en un poder que nos están quitando la vida"

Indignada Lolita Cortés puntualizó que el accidente del metro de la CDMX es algo que no debió haber ocurrido.

“Porque eso está mal hecho, por eso estamos como estamos, este país está siendo secuestrado, ese es un problema enorme, ¡lo que sucedió ayer es que no tenía por qué haber sucedido!, o sea, ¡ni un terremoto lo tiro!, eso está mal hecho” Lolita Cortés

La actriz destacó que lamentablemente los mexicanos estamos en las manos de gente que prefiere quitar la vida que hacer las cosas bien.

“Pero eso es de un ratero, no de uno, de varios rateros, que desafortunadamente están en un poder que nos están quitando la vida" Lolita Cortés

Lolita Cortés se solidarizó con las personas que se han visto afectadas por la caída del metro.

"Señores, a toda mi gente, yo ando en transporte público (…) yo entiendo lo que están pasando, ese es mi línea, porque yo tomo Mexicaltzingo, lo siento en el alma, me duele, porque desafortunadamente estamos en un país que nadie va a hacer una investigación” Lolita Cortés

La artista de 50 años lamentó que no hay un interés por poder prevenir este tipo de situaciones.