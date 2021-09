VIDEO: Kunno desaparece de redes sociales entre lágrimas

El influencer Kunno se hizo tendencia en redes sociales hace unas semanas después de que se diera a conocer que cobraba mil 200 pesos por mandar saludos a sus seguidores y debido a esto varios internautas decidieron dejar se seguirlo.

Kunno en varias ocasiones se mostró molesto respecto al hate que realizaron varios de sus seguidores, tras anunciar que vendía saludos en el sitio HolaFan!. Sin embargo, al tiktoker finalmente las críticas le llegaron por todos lados y esto detonó en su salida de las redes.

El influencer entre lagrimas decidió hacer una última transmisión para anunciar que dejará definitiva las redes sociales alegando que nunca fue su intención crear un personaje en internet y que siempre fue él mismo.

Kunno confesó que por ahora se siente derrotado y prefiere el retiro de redes sociales para darse un respiro, además no es un adiós definitivo, sino que pronto volverá con más fuerza.

“Han pasado muchas cosas seguidas, golpe tras golpe. Estoy cansado, la verdad no quería renunciar es a lo que más le tenía miedo. Sé que me equivoqué muchas veces en muchas cosas, necesito descansar, ya no me siento a gusto conmigo. Lo lograron, me destrozaron y ya me caí, pero me voy a volver a levantar. No sé cuánto tiempo necesite, pero de verdad gracias a quienes me apoyan y están ahí”

Kunno. Influencer