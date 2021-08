Juan de Dios Pantoja se encuentra en medio de la polémica luego de enfrentarse con un presunto acosador de TikTok, conflicto que llevó al youtuber a ser hospitalizado.

De acuerdo con Juan de Dios Pantoja, el sujeto acosaba constantemente a su esposa Kimberly Loaiza y a su prima Mont Pantoja , pero el acosador, identificado como Augusto, rebasó los límites al “meterse” con su hija Kima. Es por eso que decidió proceder contra él en un enfrentamiento a golpes .

Como resultado, Juan de Dios Pantoja, de 25 años, se fracturó dos dedos de su mano izquierda y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, sin embargo, el influencer, a través de sus redes sociales aseguró que tuvo que recurrir a la violencia para ponerle un alto al acosador.

“Le puse un cuatro al acosador de TikTok, es un cab… (…) Últimamente se ha metido mucho con mi prima, mi mujer y lo que de verdad siento que fue la gota que derramó el vaso fue con mi hija, una niña de un año y medio. Me dio mucho coraje, así que tuve que recurrir a la violencia, no es lo correcto, pero lo hice, el golpe que di fue tan duro que me quebró dos nudillos”

En su cuenta de Twitter, Juan de Dios Pantoja compartió un video corto del enfrentamiento. Posteriormente, el también cantante, desde el hospital, publicó unas historias en su cuenta de Instagram para aclarar parte de los hechos.

En las historias el influencer explicó que espera que el hombre la “piense dos veces” la próxima vez que quiera acosar a alguna mujer y afirmó que, de volver a suceder, lo buscará y “no tendrá piedad de él” .

“No se vale que acosadores así estén libres, que la autoridad no haga nada, por eso es que tuve yo que hacer algo, sé que no es lo correcto, pero me desespera el que no pueden hacer algo”.

Juan de Dios Pantoja