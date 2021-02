Inés Gómez Mont revela que su hija se grabó con su celular mientras ensayaba una canción

No cabe duda que Inés Gómez Mont es una de las figuras del espectáculo más conocidas y queridas por parte del público. Gracias a su hermosa familia ha demostrado que la vida no es fácil , pero siempre ha buscado la manera de salir adelante por sus hijos de los cuales está muy orgullosa.

Inés Gómez Mont publicó en su cuenta de Instagram un video de su hija Inés, quien desde hace un año toma clases de canto. En el corto clip aparece la niña interpretando una canción en ingles, que en definitiva le alegró su día a la famosa. Además enterneció a sus seguidores.

“Hace casi un año empezó a tomar clases con una maestra extraordinaria de canto, @oggi_cassab para mi la mejor, es lo máximo! Ha mejorado mucho, aún le falta mucho por aprender pero es la más comprometida. Me siento siempre tan orgullosa de ella. No quiere ser cantante, bueno un día dice que si, otro que no jajaja aunque si quisiera algún día serlo, claro que la apoyaría, todo a su tiempo" Inés Gómez Mont

Además Inés Gómez Mont agregó que de momento no saben si su niña se dedicaría a la música, sin embargo por el momento está enfocada en las escuela, sacar buenas calificaciones y seguir trabajando para su futuro aun incierto.

Ante esta publicación los miles de seguidores de la conductora hicieron llegar sus felicitaciones por el gran talento que demostró su hija.

La modelo también aprovechó para alabar la perseverancia y entrega que tiene Inesita para lograrlo su objetivo. El video es bastante sencillo, ya que Inés canta frente a la cámara, pero el contenido es suficiente para mostrar que tiene un gran talento, el cual fue aplaudido por varias celebridades.

Inés Gómez Mont es una orgullosa mamá

Recordemos que hace unos meses Gómez Mont reveló que en algún momento su hija le confesó que le gustaba cantar, por lo que decidió apoyarla y motivarla a entrar clases de canto de manera formal.

Inés Gómez Mont es una orgullosa mamá de sus siete hijos. Seis de ellos son biológicos: la mayor Inés (o como le dice su mamá, Inesita), los trillizos Javier, Diego y Bruno, Bosco y la más pequeñita de todos María.

Cuando Inés se casó con Victor Manuel Álvarez, también se convirtió en mamá de Mayo, el hijo mayor de su esposo, a quien ama como si fuera propio.