Fuentes cercanas a Jorge Kahwagi Macari dieron a conocer que el empresario se encuentra hospitalizado en la Ciudad de México y su estado de salud se reporta muy grave.

De acuerdo a fuentes cercanas a su familia, su salud es delicada, sin embargo no se ha precisado la causa de su hospitalización.

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Recordemos que Kahwagi en los últimos años ha sufrido algunos problemas de salud, incluyendo una fuerte infección bacteriana que le costó 3 años de lucha, la cual le provocó problemas de peso.

Con información de Grupo Fórmula.