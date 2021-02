Frida Sofía confesó que le “rogó” a Alejandra Guzmán para que no invirtiera su dinero con Larry Ramos.

Desde hace algunos meses se dio a conocer que Alejandra Guzmán interpuso una demanda contra Larry Ramos, luego de haber sido víctima de fraude , por una cantidad de hasta cuatro millones de dólares, alrededor de 80 millones 800 mil pesos mexicanos , por lo que ahora, Frida Sofía, hija de la cantante, asegura que le advirtió sobre hacer negocios con él.

Fue en una entrevista para ‘Ventaneando’, que la modelo y empresaria, Frida Sofía indicó que el fraude por parte de Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, hacia Alejandra Guzmán, pudo haberse evitado.

“Le rogué. ‘Mamá, por favor, si vas a invertir no lo hagas con mi exnovio, caray, por favor’”. Frida Sofía

Frida Sofía reiteró en que le rogó a ‘La Guzmán’ que no negociara con Larry Ramos, sin embargo, aseguró que fue su intuición la que la alertó de la situación.

Asimismo, la modelo reconoció que al ver que las reuniones de “trabajo” de Alejandra Guzmán con Larry Ramos eran en un barco, le cuestionó por qué no se veían en la oficina.

“Le dije: ‘Oye, si tiene un penthouse de oficina, si van a hacer business, ¿Por qué no están en la oficina? Un poquito de respeto, nada más’ El respeto lo tiene como madre. Gracias por darme la vida, pero no todas las mujeres que hayan parido son madres, y por eso no parí yo”. Frida Sofía

Hay que recordar que, en algún momento, Larry Ramos fue pareja de Frida Sofía, quien recordó que también pudo estar involucrada en los supuestos negocios fraudulentos del empresario, debido a que estuvo a punto de invertir su dinero con él.

Frida Sofía no descarta una reconciliación con Alejandra Guzmán

En la entrevista que ofreció Frida Sofía al programa de espectáculos, indicó que mantiene los brazos abiertos para reconciliarse con Alejandra Guzmán.

No obstante, la nieta de Silvia Pinal afirmó que, aunque Alejandra Guzmán haga público su inquietud de hacer las paces con ella, no hace nada para que eso suceda.

“Nunca me fui a ninguna parte. Dice ‘regresa, regresa’, pero no puedo ir a México y ella sí puede viajar a Estados Unidos. Acaba de estar una semana aquí y no me marcó, no ha tratado de marcarme”. Frida Sofía

En ese sentido, Frida Sofía externó su molestia sobre que la intérprete de ‘Eternamente bella’, “mienta” acerca de su relación.

“No se vale, porque entonces yo quedo como la villana, como que yo no la quiero ver, no la quiero abrazar y no es así. Pero sí tengo un nudo en la garganta”. Frida Sofía

De acuerdo con Frida Sofía, solo mantiene comunicación con Alejandra Guzmán a través de sus abogados, debido a que no la llama ni en su cumpleaños. Es así que relató que la tiene “hasta bloqueada” .

Dado que el próximo 13 de marzo Frida Sofía cumple 29 años de edad, espera que pueda hablar con Alejandra Guzmán, ya que sería “lo más bonito”.