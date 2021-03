El complicado noviazgo de Fran Meric y Daniel Bisogno es abordado En Sus Batallas

La conductora Fran Meric reveló al programa 'En Sus Batallas' de TV Azteca, uno de los momentos más duros de su vida, en donde dijo que su salud mental y psicológica se vio comprometida por “permitir” que sus parejas la ofendieran y humillaran.

La actriz y conductora se expresó de sus pasadas relaciones, en las que sufrió violencia física y psicológica , tocando fondo con Daniel Bisogno.

Fran Meric se sinceró acerca de su pasado y narró sus terroríficas experiencias con dos de sus ex parejas. De la primera persona, no quiso revelar el nombre, pero denunció que había estado en esa relación por 3 años, en los que sufrió por culpa de los celos de su pareja.

También narró que decidió renunciar a dos proyectos por sentirse culpable , ya que el exnovio no mencionado por su nombre la insultaba a cada momento. Fran Meric añadió que no sólo la agredía verbalmente, sino que también dañaba sus pertenecías o intentaba golpear a las personas que la rodeaban.

“Un día se puso loco y yo salí volando por las escaleras, eran pleitos, gritos, que yo era una cualquiera, viví mucha violencia psicológica. La relación la terminó él porque creyó que le puse el cuerno” Fran Meric

Fran Meric duró 4 años con Daniel Bisogno

Fran Meric narró que comenzó un noviazgo con el presentador de Ventaneando, Daniel Bisogno, con quien duró 4 años en una relación en donde las cosas no fueron las mejores.

Fran confesó que al principio la relación con Daniel Bisogno no era buena y ambos comenzaron a tener comportamientos tóxicos hacia el otro. Mientras que el conductor y comediante lidiaba con sus propios problemas , Fran Meric todavía sufría las repercusiones de su exnovio.

“Él tiene sus broncas personales y mentales y yo no llenaba sus expectativas, no había manera. Fue el momento que más toqué fondo, desarrollé claustrofobia, disautonomía, me desmayaba” Fran Meric