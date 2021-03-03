A través de sus redes sociales Dolly Parton anunció que ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. La cantante se mostró muy feliz por recibir la vacuna que ella misma financió.

En su video la famosa de 75 años comparte una nueva versión de su canción ‘Jolene’, con la que invita a las personas a vacunarse: “Porque una vez muerto, ya es un poquito tarde”.

Dolly Parton recibe “dosis de su propia medicina” con vacuna contra el Covid-19

Dolly Parton compartió un video en Twitter donde mostró como recibió la vacuna contra el Covid-19 de la firma de biotecnología de Moderna. En su mensaje, la cantante hizo referencia a que el año pasado donó más de 20 millones de pesos o un millón de dólares.

“Dolly recibe una dosis de su propia medicina” Dolly Parton

La artista se mostró muy feliz de poder recibir la vacuna y destacó que es lo suficientemente inteligente para tomar la decisión de vacunarse.

“Finalmente voy a recibir mi vacuna. Estoy tan emocionada... Soy lo suficientemente mayor para conseguirla y soy lo suficientemente inteligente para conseguirla, así que estoy muy feliz de que voy a tener mi oportunidad de recibir mi inyección” Dolly Parton

Dolly Parton cambió la letra de su canción ‘Jolene’ para invitar a las personas a vacunarse contra el Covid-19 .

“Incluso cambié una de mis canciones para adaptarla a la ocasión: Vacuna, vacuna, vacuna, vacuna, te lo ruego, no lo dudes. Vacuna, vacuna, vacuna, vacuna, porque una vez que estás muerto, es un poco tarde” Dolly Parton

La cantante les pidió a las personas que se vacunen si desean poder regresar a la normalidad lo más pronto posible.

“Puedo sonar graciosa, pero hablo muy en serio sobre la vacuna. Todos queremos regresar a la normalidad, donde sea que eso se haya ido. Quiero decir a todos los cobardes allá fuera… ¡No seas gallina! Sal y recibe tu dosis” Dolly Parton

Posteriormente entró el médico involucrado en la investigación sobre el coronavirus, Naji Abumrad, quien fue el encargado de ponerle la vacuna a Dolly Parton. La famosa aseguró que no le dolió.