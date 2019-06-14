Está aquí Ivonne Montero para añadirle un poco de calor a este nublado día. Hoy la actriz decide consentir a sus más de 500 mil seguidores de Instagram con una sexy fotografía. La sensualidad se desborda.

En la imagen, la vedette posa en lencería, diminuta y delicada lencería que pierde impacto frente a la desnudez de su tentador cuerpo. Montero y su candente publicación de inmediato lograron más de 55 mil ‘likes’.

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“Me subes la temperatura, uff se antoja...”, “Con todo respeto, me gustas mucho y me gustaría conocerte algún día”, “No hay palabras para describir tanta belleza en alguien tan especial como tú, eres la más hermosa de la tierra y la que hace que mi corazón palpite fuerte”, “Belleza impresionante”, “Eres de las pocas mujeres que hacen este tipo de fotos y no se ven vulgares”, “súper sexy”, y más comentarios de este tipo aparecen junto a la publicación.

Ivonne, de 45 años de edad, constantemente hace publicaciones donde presume su espectacular figura, la cual es la envidia de muchas mujeres así como el deseo de hombres.

Por otra parte, hace unos días la madre de Antonella estuvo hospitalizada debido a un dolor en la espalda baja.