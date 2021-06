Felipe Calderón debió dedicarse a otra cosa: Damián Alcázar

México. - El actor Damián Alcázar, criticó las intenciones de Felipe Calderón por buscar inferir en la vida púbica del país con la conformación de un nuevo partido político, pues señaló que en su momento, el político michoacano demostró que no tuvo la capacidad de sacar al país adelante, por lo que le sugirió que mejor se dedique a hacer otra cosa .

Durante una entrevista que el protagonista de La Ley de Herodes tuvo en el programa Los Periodistas, indicó que el ex militante del Partido Acción Nacional (PAN) no consiguió otra cosa durante su sexenio, más que hacer del país " una bolsa de violencia terrible ", por lo cual aseguró que su proyecto político no tiene futuro.

Al respecto, Alcázar refirió que lo mejor que podría hacer Calderón Hinojosa, es dejar de lado sus aspiraciones en electorales y buscar alguna otra actividad, ya que dijo que la población recuerda bien lo que ocurrió durante el gobierno que encabezó.

"No tuvo la capacidad de sacar este país … El debería dedicarse a otra cosa, realmente no tiene posibilidad porque la gente no es tonta, saben lo que pasó en su sexenio"<br>​ Damián Alcázar

México Libre será una "fuga de dinero"

Incluso, el histrión consideró que tener dignidad, el político estaría alejado ya de la vida pública del país, pues entre otros asuntos, señaló que permitió que en su propia administración se desempañaran algunos personajes que calificó como "sucios", en en referencia al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna .

De la misma forma, indicó que si Calderón cuenta con simpatizantes y seguidores, se debe a que tal vez algunos de ellos se vieron beneficiados durante su sexenio, por lo que consideró que la conformación de un nuevo partido político, como es el caso de México Libre, no representa más que una carga innecesaria para el erario del país.

"Hay seguidores de él porque pues quizás se vieron beneficiados de alguna forma a su lado (...) se va a llevar mucho del presupuesto que necesitamos para otra cosa. Ese otro partido político que quieren hacer es una fuga de dinero" Damián Alcázar