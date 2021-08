César Bono niega tener “poco tiempo de vida”; dice que lo malinterpretaron

El pasado 15 de junio se difundieron unas declaraciones de César Bono en donde hablaba de las enfermedades que padecía y mencionó que le quedaba “poco tiempo de vida”.

En entrevista para Sale el Sol, el comediante detalló que malinterpretaron sus palabras, ya que, aunque admite que su salud se ha visto deteriorada, no está próximo a morir .

De acuerdo con el también actor, la publicación de espectáculos tomó sólo un fragmento de sus palabras, para poder vender la nota.

“'¿Que tuvo usted 8 infartos cerebrales?' 'Sí'. '¿Usted cree que le queda el mismo tiempo de vida hoy al que tenía antes de los ocho infartos en una noche?' 'No, creo que me queda menos tiempo de vida'. Si pones así sin recalcar nada se oye muy lógico, pero si ponen: 'César Bono dice que se va a morir en cualquier segundo' entonces así vende la nota"

César Bono destacó que a él no le molesta lo que los medios puedan decir, sin embargo su familia y amigos pueden preocuparse por la información que se difunde.

“Son cosas que sí molestan, no por mí, yo sé que viviré lo que dios quiera, pero sí me molesta porqué le pueden causar un dolor a mis familiares o a gente que me quiere"

Durante una entrevista, el comediante reveló que en una ocasión hasta su compañero Sergio Mayer se mostró muy preocupado por su salud, debido a un titular de una nota en la que no aclaraban bien lo que había ocurrido.

El actor que da vida a Frankie Rivers en Vecinos relató que en aquella ocasión, hubo una confusión ya que el medio detalló que Bono había recibido una balacera, sin especificar que se trataba del cantante de la banda de U2 y no del comediante.

“A lo mejor es más tinta decir ‘Bono, el de U2’, pero ponen ‘a Bono’ y les vale gorro lo que piense Sergio Mayer o lo que piensen mis hijos. Pero no, no me quedan tantos años de vida como en mis veinte, pero no creo morirme mañana mismo”

César Bono