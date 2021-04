Andrés Baida estuvo en entrevista con Karla Díaz

Andrés Baida, actor de 26 años de edad, estuvo de invitado junto al actor Polo Morín, al programa de YouTube, de Karla Díaz, Pinky Promise, en su más reciente emisión.

Ahí Andrés Baida hizo una fuerte confesión durante la llegada de los Pinky Shots, una divertida sección en la que el público envía preguntas picaras a los organizadores del programa para cuestionarles sobre un tema en especifico.

Fue ahí cuando a Polo Morín le salió la pregunta de ¿tienes fetiches y cuál es el más raro? , lo cual no pudo contestar.

"Híjole la verdad es que si soy muy aburrido en ese tema, fetiches así, pues no" Polo Morín

Por lo que le cuestionó lo mismo al actor Andrés Baida, quien de inmediato reveló que si, con una gran sonrisa.

"Sí los pies, para mi los pies dicen mucho, ustedes no lo entienden, no me juzguen, no puedo ni explicarlo, un fetiche es complicado de explicar, es una atracción que tienes directamente con algo" Andrés Baida

Luego Polo Morín, reveló que alguna vez le habían dicho que le pagaban dinero por acariciarle los pies, y aunque no aceptó se pregunta si eso se toma como prostitución.

Andrés Baida regresa Netflix con nuevo proyecto

En entrevista para Quién, Andrés Baida reveló que está de regreso en Netflix con el proyecto ¿Quién mató a Sara? que casi pone en riesgo su salud, con la intención de ser muy profesional durante una escena.

Andrés Baida contó que en Valle de Bravo tuvo que hacer una escena, en la que pasó mucho tiempo bajo el agua y el clima no era cálido, situación que casi le provoca una hipotermia.