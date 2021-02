Aislinn Derbez se sinceró y dio detalles sobre el motivo de su separación de Mauricio Ochmann.

Fue hace casi un año que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron que dieron por terminado su matrimonio, situación que ha sido un proceso no tan sencillo para la actriz, sin embargo, reflexionó y se sinceró sobre los motivos de su divorcio.

Desde hace un tiempo, Aislinn Derbez comenzó el proyecto ‘La Magia del Caos’ , en donde comparte ideas y pensamientos sobre la vida, y ahora, a través de una transmisión en vivo en Instagram, la hija de Eugenio Derbez abordó el tema ‘Lo que nadie nos dijo de las relaciones de pareja’.

Durante su video, Aislinn Derbez tuvo de invitado al colombiano, Santiago Molano, con quien se abrió y detalló qué hubo detrás de su divorcio con Mauricio Ochmann.

La protagonista de ‘A la Mala’ reveló que la diferencia de ideas y no tener la “misma compatibilidad” comenzó a generar problemas entre ella y el actor, aunque el amor entre ellos seguía siendo muy fuerte.

“A mí me pasó mucho en mi relación pasada. Yo amo al papá de mi hija, con todo el corazón, lo amo y siempre lo amé, cuando acabó el enamoramiento nos seguíamos amando impresionante, pero empezó a pasar eso, que empiezas a decir: ‘Tú vas para allá, yo voy para acá’. No está funcionando”. Aislinn Derbez

Aislinn Derbez se separó de Mauricio Ochmann por el bien de ambos

En la misma transmisión, Aislinn Derbez indicó que hubo personas que al saber de sus problemas con Mauricio Ochmann intentaron dar su opinión, algo que decidieron que no influyera en su decisión de separarse, que fue por el bien de ellos.

Finalmente, Aislinn Derbez recordó que no por dejar de ser compatible mentalmente debes permanecer en una relación, es así que ella y Mauricio Ochmann optaron por tomar caminos separados.