Roberto Tapia rompe el silencio sobre acusación de abuso sexual

A días de que el programa televisivo Al Rojo Vivo revelara que el cantante grupero Roberto Tapia fue acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 16 años, finalmente él da la cara frente a este escándalo.

Cámaras de Televisa Espectáculos interceptaron al cantante en Los Ángeles, por lo que no le quedó mas remedio que romper el silencio sobre este delicado asunto.

“De hecho vengo regresando de mis vacaciones, se especuló por ahí que me estaba escondiendo, de ninguna manera, yo siempre he sido una persona muy transparente, creo que ustedes los medios lo saben. Lo único que te puedo decir al respecto es que no me han mandado llamar a declarar, en el momento que sea preciso, yo estoy en la mejor disposición, no me escondo de nada”, explicó Roberto.

Al ser cuestionado sobre si conoce a la menor que lo acusa, dijo: “te puedo decir, una vez más, que no me han mandado a mí a declarar en ningún aspecto, yo voy a dar la cara siempre porque siempre he sido una persona honesta, obviamente, este tipo de temas me molestan bastante porque tengo familia, pero bueno, son cosas que yo se están dentro de este medio en el que vivo y las tengo que aceptar y afrontar”.

"Lo que si quiero dejar muy claro, que no soy la persona que dicen que soy, siempre he sido muy transparente y muy honesto y con la frente en alto siempre”, agregó.

Finalmente, agradeció el apoyo de su público y aseguró que continuará con sus próximas presentaciones.