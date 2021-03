Vanesa Sumano denunció en redes sociales que el actor Eduardo Shacklett habría abusado sexualmente de ella cuanto tenía 17 años

Una mujer identificada como Vanesa Sumano acusó al actor y modelo Eduardo Rivera, cuyo nombre artístico es Eduardo Shacklett, de haber cometido abuso sexual en su contra cuando ella era menor de edad.

En su cuenta de Twitter, la joven señaló que conoció a Shacklett, aproximadamente en el año 2012, cuando ella tenía entre 16 y 17 años, él unos 40 años.

Sumano afirmó que el actor de telenovelas como ‘María Mercedes’, ‘La mexicana y el güero’ y ‘Ringo’ se habría aprovechado de sus sueños por incursionar en el medio del espectáculo para cometer el abuso sexual.

“Hoy les hablaré del hombre que abusó de mí. El actor Eduardo Ramírez (mejor conocido como Eduardo Shacklett. Este tipo tiene actualmente 56 años, abusó de mí cuando tenía 17 años” Vanesa Sumano

Vanesa Sumano: Eduardo Shacklett "me llevó al departamento de uno de sus amigos"

Vanesa Sumano señaló que todo comenzó cuando ella tenía 16 años y asistía a las grabaciones de la telenovela “Amorcito corazón”.

“Su manera de manipulación me cegó, pasados los días de cumplir 17, me llevó al departamento de uno de sus amigos porque decía que en los hoteles no podíamos entrar (OBVIO YO ERA UNA MENOR DE EDAD)” Vanesa Sumano

La presunta víctima de Eduardo Shacklett dijo que el actor se aprovechó de su sueño de convertirse en actriz e incluso le prometió apoyarla para impulsar su carrera.

“Me decía que tenía mucha suerte de tenerlo y de que se fijara en mi. Yo tenía el sueño de ser actriz, pero después de lo que ocurrió todos mis sueños se quedaron en eso" Vanesa Sumano

Tuit de Vanesa Sumano Especial

Vanesa Sumano señaló que ahora ha decidido romper el silencio sobre su abuso sexual para evitar que otras mujeres sean afectadas por el actor.

"Me hacía creer que era una afortunada por tenerlo, me decía que me daría una beca en su escuela de actuación. DESEO QUE NADIE MÁS SALGA PERJUDICADA POR ESTE TIPO" Vanesa Sumano

Vanesa Sumano: "No dije nada porque tenía miedo

En otro mensaje, la joven relató que el actor la habría llevado a un cuarto donde le quitó la ropa, la acostó en una cama y se colocó encima de ella, impidiéndole defenderse, pues además del miedo que sentía, él “es un tipo que pesa unos 100 kg, muy alto”.

"Tuve muchísimo miedo, sangré muchísimo, pero no dije nada porque tenía miedo. Hoy ya no tengo miedo. Durante 2 años me manipuló como quiso" Vanesa Sumano

Tras difundir su denuncia y recibir decenas de mensajes en apoyo, Vanesa Sumano convirtió su cuenta de Twitter en privada. Eduardo Shacklett no se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra.