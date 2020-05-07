La quinta entrega de la saga de terror ‘Scream’ se encuentra en desarrollo, y tal parece que la protagonista original, Neve Campbell, se encuentra en pláticas para regresar como ‘Sidney Prescott’.

En una entrevista para el canal de YouTube de Jake Hamilton, Neve Campbell confirmó que ha estado en pláticas con los directores de 'Scream 5’, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett.

“Han venido a mi y estamos charlando sobre ello. Es un poco difícil en este momento debido al Covid-19 saber cuando sucederá y, con suerte, cuando sepamos podemos ver todos los elementos necesarios para que se haga realidad” Neve Campbell

Los nuevos directores quieren honrar a Wes Craven con la quinta entrega

Campbell reveló que los directores le escribieron una carta muy conmovedora sobre Wes Craven -director de las cuatro entregas de ‘Scream’-, de cómo los había inspirado, por lo que quieren honrarlo, lo cual significó mucho para ella.

Neve comentó que se encontraba reacia a una quinta entrega de la saga de terror, pues es lo que es gracias a Craven; pero tanto Olpin como Gillett le han demostrado que de verdad admiran el trabajo del director.

Sin embargo, puede que Campbell se adelantara un poco a dar la noticia, pues el video en la cuenta del Hamilton ahora es privado aunque se pudo rescatar la parte en donde ella lo confirma.

Aún se desconoce si el viejo elenco estará de regreso

Con el regreso de ‘Sidney Prescott’ se puede descartar la idea de un remake o reboot por parte de Olpin y Gillett, que se había comentado en redes sociales tras anunciarse la película.

Por otro lado, aún queda la interrogante de si Courtney Cox y David Arquette regresarán para interpretar a sus personajes de la saga que inició en 1996 .

La cuarta entrega estrenada en 2011 recibió críticas muy positivas sobre todo por la actuación de Neve Campbell.