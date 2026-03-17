Estados Unidos vs Venezuela jugarán la Final del Clásico Mundial 2026. El partido será el martes 17 de marzo y será transmitido por el Canal 9, ESPN, Disney+, ViX y TUDN, a las 18 horas.

Partido: Estados Unidos vs Venezuela

Torneo: Clásico Mundial de Beisbol 2026

Fase: Final

Sede: loanDepot park, Miami

Fecha: Martes 17 de marzo de 2026

Hora: 18 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: Canal 9, ViX, ESPN, Disney+ y TUDN

Aaron Judge jugará con Estados Unidos la Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026 (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

Estados Unidos vs Venezuela: Fecha de la Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026

Estados Unidos vs Venezuela se miden en la Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026 el martes 17 de marzo de 2026.

Estados Unidos vs Venezuela: Hora para ver de la Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026

Estados Unidos vs Venezuela juegan la Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026 a las 18 horas.

Estados Unidos vs Venezuela: Canal para ver la Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026

Las plataformas de ViX, ESPN, Disney+, el Canal 9 y TUDN transmitirán la Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026, Estados Unidos vs Venezuela.

Partido: Estados Unidos vs Venezuela

Torneo: Clásico Mundial de Beisbol 2026

Fase: Final

Sede: loanDepot park, Miami

Fecha: Martes 17 de marzo de 2026

Hora: 18 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: Canal 9, ViX, ESPN, Disney+ y TUDN

¿Cómo llegaron Estados Unidos y Venezuela a la Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?

Estados Unidos derrotó 2-1 a República Dominicana en la semifinal del Clásico Mundial de Beisbol 2026, para citarse por el campeonato ante Venezuela.

Estados Unidos repite como finalista del torneo tras perder con Japón en 2023.

La selección de Venezuela remontó 4-2 la pizarra ante Italia, para llegar a la Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026.